Thanh niên bị chém kêu cứu vì vụ án kéo dài

Mới đây anh Nguyễn Văn Đới (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM thông tin về việc mình bị chém trọng thương trong lúc làm việc.



Theo anh Đới, ngày 30-5, anh làm việc tại một công ty giết mổ gia súc ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) thì có phát sinh mâu thuẫn với người có tên là Trần Ngọc T., tài xế xe tải chở heo vào công ty. “Nguyên nhân là do người này không chấp hành việc điều động, đưa xe vào máng xuống như quy định của công ty” - anh Đới cho biết.

Sau đó T. cùng một số người khác cầm hung khí đến công ty tìm anh Đới đe dọa, đòi chém. Anh Đới cho biết mình có báo cáo lên công ty về sự việc nói trên.

Theo anh Đới, đến tối 31-5, khi anh đến công ty để làm việc như bình thường thì T. điều khiển ô tô có biển số 51D-17… chở thêm một số người vào công ty. “Sau đó T . xông vào đánh và quật tôi xuống đất. Lúc này có thêm người tên là Trần Ngọc Phước (là anh em ruột với Ngọc T.) cầm mã tấu chém tôi liên tục nhiều nhát” - anh Đới bức xúc.







Anh Đới đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM (ảnh trên) gửi đơn phản ánh và các vết thương của anh Đới (ảnh dưới) sau khi đã được điều trị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hình ảnh camera an ninh còn cho thấy một số người khác xông tới đánh anh Đới.

Các bảo vệ có mặt lúc này đã can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện. Theo hồ sơ, anh Đới bị một vết chém dài 18 cm, thấu cột sống và một vết thương dài 15 cm, gây đứt cơ, mạch máu và sâu đến xương sườn.

Theo anh Đới, sau vụ việc gia đình đã báo cho Công an xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, truy xét. “Cơ quan công an có mời tôi đến làm việc và đưa đi giám định thương tích với chi phí là 3 triệu đồng. Lần thứ hai, tôi yêu cầu giám định lại với chi phí tôi phải trả là 6,9 triệu đồng. Sau đó Công an huyện Hóc Môn có thông tin kết quả giám định là 14%” - anh Đới nói.

Anh Đới cho biết Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Trần Ngọc Phước về tội cố ý gây thương tích. “Nhưng những người có liên quan như Ngọc T. có mâu thuẫn với tôi, cùng hai người khác tham gia đánh tôi, có clip hình ảnh ghi lại thì không thấy cơ quan công an nhắc đến. Ngay cả chiếc xe tải chở nhóm người này đến công ty chém tôi hiện vẫn còn hoạt động bình thường.

Bản thân tôi mới lập gia đình, vợ sinh con nhỏ, là lao động chính nhưng phải nghỉ một thời gian dài. Hiện cuộc sống của cả nhà rất khó khăn nhưng vụ án thì nhiều tháng liền chưa được giải quyết xong, bên gây ra thương tích phải bồi thường cho tôi” - anh Đới nói.

Chúng tôi đã mang những thắc mắc của anh Đới trao đổi với Công an huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết hiện vụ việc đang được điều tra và chưa thể cung cấp thông tin.