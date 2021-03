Thẻ CCCD gắn chip có thể bị làm giả hay không?

Mã số định danh cá nhân là gì?

Liên quan đến thủ tục cấp CCCD, một số bạn đọc có hỏi thế nào là mã số định danh, đối tượng nào thì được cấp mã định danh.

Trên cơ sở quy định của Nghị định 47/2020 về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Bộ Tư pháp tổ chức cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016.

Mã số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ CCCD (12 số). Mã số định danh gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi cá nhân chết, không thay đổi và không trùng lặp với số định danh người khác.

Mã số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân.

Hiện nay có hai hình thức cấp mã số định danh cá nhân, gồm thông qua cấp CCCD và đăng ký khai sinh. (Theo Bộ Công an)