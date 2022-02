Hôm nay, 28-2, Bộ Y tế có văn bản gửi các Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chip hoặc VNEID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải thông báo công khai cho người bệnh biết về tính năng tích hợp của CCCD gắn chip cũng như ứng dụng VNEID, mà qua đó công dân có được tài khoản định danh điện tử, có thể dùng thay thẻ BHYT.

Cơ sở y tế phải triển khai quy trình quét kiểm tra thông tin CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNEID tích hợp trên điện thoại di động của người bệnh. Nếu đã có thông tin hợp lệ BHYT thì tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh BHYT hiện hành. Trường không thấy thông tin BHYT hợp lệ thì giải thích để người bệnh đó biết, tiếp tục tiếp theo quy trình chung.

Với người bệnh không có CCCD gắn chip, không sử dụng ứng dụng VNEID thì vẫn sử dụng thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh để khám, chữa bệnh như bình thường.

Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 mà Thủ tướng phê duyệt hôm 6-1-2022 đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể. Theo đó, ngay trong năm nay, phải từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin thẻ BHYT là nội dung cần tích hợp ngay để chuyển sang sử dụng CCCD gắn chip, ứng dụng VNEID. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ của Bộ Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, mà cả Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Công an.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã in và trả về cho công an các địa phương gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip , mà qua đó có thể kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đang cùng các cơ quan liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung.