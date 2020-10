Thợ hồ, xe ôm mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ra sao?

Điều kiện để được trợ cấp thất nghiệp • Tôi làm công nhân may cho một công ty ở TP.HCM và có ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng. Trong hợp đồng lao động có nêu trách nhiệm của công ty là phải tham gia đầy đủ BHXH cho người lao động. Trong quá trình làm việc, vì bận việc gia đình nên tôi phải nghỉ việc. Phía công ty bảo do tôi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nên công ty chỉ chi trả tiền lương, phần BHXH công ty không giải quyết. Cho tôi hỏi người lao động phải đáp ứng điều kiện nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ là bao lâu? Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thanh (TP.HCM) + Bảo hiểm Xã hội TP.HCM: Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ bốn điều kiện sau đây: Thứ nhất, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp như người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật. Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn… Thứ ba, người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Thứ tư, người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên… Nếu bạn đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì có thể nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ trong ba tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và người lao động chưa có việc làm.