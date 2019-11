Tinh vi chiêu lừa giả chứng thư ngân hàng để chiếm nhà

Cầu cứu nhiều cơ quan vẫn bị mất nhà Ngay từ đầu khi biết mình bị lừa, tôi đã gửi đơn ngăn chặn khắp nơi từ UBND quận 10, cơ quan công an và văn phòng đất đai để yêu cầu tạm thời ngưng chuyển dịch căn nhà trên. Thế nhưng cuối cùng nhà vẫn bị mất về tay kẻ gian. Nếu như các cơ quan ngay từ đầu xác định rõ đây là vụ án hình sự thì có lẽ người dân không phải đi lòng vòng dẫn đến mất nhà như hôm nay. Giờ căn nhà của gia đình tôi đã bị sang tên qua nhiều đời chủ, hậu quả này rất lớn và ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm đây? Bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG, ngụ quận 8, TP.HCM Ngày 21-2-2017, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 có nhận được văn bản của cơ quan điều tra Công an quận 10 về việc tạm thời ngưng giải quyết thủ tục sang tên sổ đỏ đối với căn nhà 458/86 Ba Tháng Hai. Đến ngày 13-4-2017, cơ quan điều tra Công an quận 10 hủy công văn giải tỏa việc tạm ngưng trên. Ngày 15-5-2017, bà T. nộp hồ sơ đề nghị đăng bộ và vì lúc này không có văn bản ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền nên Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã giải quyết. Hiện nay căn nhà trên đã được sang tên qua thêm hai đời chủ nữa. Ông PHAN HỮU HÒA, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 Căn cứ vào Điều 6 Bộ luật Tố tụng hình sự thì Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cần ra văn bản đề nghị các cơ quan liên quan tạm ngưng giao dịch đối với căn nhà nêu trên để phục vụ cho công tác điều tra cũng như để đảm bảo thu hồi tài sản cho người bị hại. Luật sư BÙI QUỐC TUẤN, Đoàn Luật sư TP.HCM N.HIỀN-H.ĐĂNG ghi