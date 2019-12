Bảo vệ dân phố có được phạt tiền người vi phạm?

Vừa qua tôi thấy báo chí đăng tải các bài viết về sự việc bảo vệ dân phố tại một phường có hành vi chặn bắt xe máy và mặc cả đòi tiền của người dân. Vậy xin hỏi lực lượng bảo vệ dân phố có những quyền hạn như thế nào? Có được phạt tiền của người vi phạm hành chính hay không?



Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng công an chính quy do UBND phường quyết định thành lập.

Theo Điều 6 Nghị định 38/2006 về bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố có các quyền hạn sau:

- Bắt, tước hung khí và áp giải người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, trốn thi hành án phạt tù đến trụ sở công an phường theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo với UBND, công an phường để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những người đang có hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, các vi phạm quy định an toàn cháy nổ và những người vi phạm các quy định khác về trật tự, an toàn xã hội.

- Tham gia với lực lượng công an hoặc lực lượng chức năng để truy bắt người phạm tội, người đang bị truy nã, trốn thi hành án; kiểm tra tạm trú, tạm vắng; kiểm tra CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác của những người tạm trú, người có nghi vấn đến địa bàn khu phố được phân công phụ trách.

Như vậy theo quy định trên, lực lượng bảo vệ dân phố có quyền hạn tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và báo cáo UBND, công an phường, thị trấn có biện pháp xử lý người có hành vi vi phạm hành chính. Lực lượng này không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt các đối tượng vi phạm hành chính.