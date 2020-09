Bị tước GPLX, có phải tính lại thời hạn lái xe an toàn?

Tôi làm tài xế lái xe taxi đã được sáu năm. Số km lái xe an toàn của tôi trên 160.000 km. Hiện tôi muốn nâng hạng GPLX từ hạng B2 lên hạng C. Tuy nhiên, khi tôi nộp hồ sơ học nâng hạng thì trường dạy lái xe không chấp nhận. Họ nói tôi từng bị tước GPLX nên thời hạn lái xe an toàn không đủ để học nâng hạn.

Trước đó, vào tháng ba năm nay, tôi bị CSGT tước GPLX bốn tháng vì lái xe vì vi phạm luật giao thông đường bộ. Xin hỏi, nếu bị tước GPLX thì thời hạn lái xe an toàn được tính thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Vũ (Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 12/2017 sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 38/2019 của Bộ Giao Thông vận tải, người học để nâng hạng GPLX từ hạng B2 lên C phải có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Mặc khác, Thông tư 38/2019 đã bổ sung vào Điều 7 Thông tư 12/2017 quy định, trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ và bị tước quyền sử dụng GPLX thì thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt.

Với quy định mới trên tại Thông tư 38, anh Vũ tuy đã đủ điều kiện để được nâng hạng GPLX. Tuy nhiên do anh đã bị tước GPLX với thời hạn là 4 tháng. Vì vậy, hiện tại thời hạn lái xe an toàn của anh Vũ sẽ được tính lại kể từ sau khi anh chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, tức sau khi anh nhận lại GPLX cho đến khi đủ các điều kiện nâng hạn nêu trên.

Do đó việc trường đào đạo và sát hạch lái xe từ chối hồ sơ học nâng hạng của anh là có căn cứ pháp luật.