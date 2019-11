Chuyển từ CMND sang CCCD có phải điều chỉnh số đỏ?

Giấy Chứng minh nhân dân 9 số (CMND) của tôi sắp hết hạn, tôi muốn cấp đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD). Nhưng tôi lo vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ghi số CMND. Vậy khi cấp đổi sang CCCD, tôi có phải đính chính lại giấy chứng nhận QSDĐ hay không? Nếu có, thủ tục đính chính ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Đức Hải (haiduc…@gmail.com).

Luật sư Trịnh Hoàn Ngọc Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 15 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an quy định thu, nộp, xử lý CMND khi công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang thẻ CCCD như sau

- Trường hợp CMND 9 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục.

- Đối với CMND 12 số, cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ trả CMND đã cắt góc cho người đến làm thủ tục.

Mặc khác, khoản 1 Điều 13 Thông tư 66/2015 của Bộ Công an quy định, giấy xác nhận số CMND do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD lập để xác nhận số CMND 9 số đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số CMND cũ.

Qua các quy định vừa nêu, số định danh trên CMND sẽ thay đổi trong trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang CCCD. Trong trường hợp chuyển từ CMND 12 số sang CCCD thì số định danh vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 của Bộ TN&MT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 33/2017, việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang một của giấy chứng nhận như sau:

Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là giấy CMND thì ghi “CMND số:…”; trường hợp giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ CCCD thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có CMND hoặc thẻ CCCD thì ghi “Giấy khai sinh số:…”.

Như vậy, khi bạn chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD thì bạn sẽ được cấp số định danh mới trên thẻ CCCD. Do đó, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 24/2014 Bộ TN&MT thành phần hồ sơ đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Bản gốc Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp;

- Bản sao thẻ căn cước mới, sổ hộ khẩu chứng minh việc mình thay đổi giấy tờ tùy thân.

Sau khi bạn chuẩn bị hồ sơ như trên bạn nộp tại UBND cấp xã hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.