Đến 31-12, có bắt buộc đổi GPLX từ bìa giấy sang PET?

Tôi có hai giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 và hạng B2 (còn hạn sử dụng đến 5 năm). Cả hai GPLX của tôi đều là bìa giấy. Tôi nghe nói đến 31-12-2020 thì người dân phải tiến hành đổi GPLX từ bìa giấy sang bìa PET. Vậy xin hỏi, đối với GPLX hạng B2 của tôi vẫn đang còn thời hạn sử dụng thì có bắt buộc phải chuyển đổi.



Bạn đọc Phạm Văn An (vanan…@gmail.com).

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1, 2 Điều 37 thông tư 12/2017 của Bộ Giao thông vận tải (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 38/2019), việc đổi GPLX bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31-12-2020.

Tuy nhiên, người có GPLX có thời hạn thực hiện việc đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng. Người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

Điều 17 Thông tư 12/2017 quy định, GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

Như vậy, quy định hiện hành chỉ khuyến khích người dân đổi GPLX bìa bằng giấy sang vật hiệu PET đến trước 31-12-2020 mà không bắt buộc người dân phải tiến hành chuyển đổi.

Do đó đối với GPLX hạng A1 bìa giấy của anh An, là GPLX không thời hạn thì vẫn có giá trị sử sau ngày 31-12-2020. Song, anh An nên thực hiện thủ tục đổi GPLX sang vật liệu PET trước ngày 31-12-2020 để việc sử dụng và bảo quản GPLX được thuận tiện hơn.

Riêng với GPLX hạng B2 vẫn có hạn sử dụng thì anh An được thực hiện việc chuyển đổi khi trước khi hết hạn sử dụng. Tức sau 31-12-2020 thì GPLX này vẫn có giá trị sử dụng.