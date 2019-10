Không có sổ hộ khẩu có làm được CMND?

Gia đình tôi bị mất sổ hộ khẩu, giờ con tôi muốn làm giấy CMND thì không có hộ khẩu có làm được không? Giờ phải làm những thủ tục gì để có thể làm được CMND cho con tôi?

Bạn đọc Trần Phương (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:Điều 3 Văn bản hợp nhất số 3 năm 2013 của Bộ Công an quy định về CMND quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND.

Do đó, bất kỳ cá nhân nào từ đủ 14 tuổi trở lên phải có nghĩa vụ đến cơ quan công an để làm CMND.

Cạnh đó, Điều 6 của Văn bản hợp nhất số 3 cũng nêu rõ về thủ tục khi đi làm CMND, theo đó trường hợp cấp CMND mới thủ tục bao gồm:

- Xuất trình hộ khẩu thường trú.



- Chụp ảnh.



- In vân tay.



- Khai các biểu mẫu.



- Nộp giấy CMND đã cấp theo Quyết định số 143/CP ngày 09 tháng 8 năm 1976 (nếu có).



Trường hợp đổi, cấp lại CMND thủ tục bao gồm:



- Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi, cấp lại CMND. Trường hợp cấp lại thì đơn phải có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.



- Xuất trình hộ khẩu thường trú.



- Xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.



- Chụp ảnh.



- In vân tay hai ngón trỏ.



- Khai tờ khai xin cấp CMND.

Như vậy có thể thấy trong bất kể trường hợp nào (làm mới CMND hay cấp đổi lại CMND) pháp luật quy định phải có sổ hộ khẩu mới có thể làm được CMND.

Trong trường hợp này để có thể làm được CMND cho con thì việc làm đầu tiên là phải đi làm lại sổ hộ khẩu. Thủ tục để được cấp lai sổ hộ khẩu khi bị mất theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư 35/2014.

Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:



- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu HK02).

- Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.