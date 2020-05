Xin hỏi tôi muốn được cấp lại các loại giấy tờ trên thì thủ tục như thế nào?



Bạn đọc Trương Văn Huy (truong1984…@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Sổ hộ khẩu và căn cước công dân (CCCD) là các loại giấy tờ pháp lý thiết yếu.

Về thủ tục cấp lại CCCD, do trước đây anh Huy đã được cấp CCCD nên các thông tin cá nhân anh đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh Huy có thể đến công an quận, huyện nơi anh đang cư trú để làm thủ tục cấp lại CCCD.

Theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 07/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) của Bộ Công an, trường hợp thông tin cá nhân của người đề nghị cấp lại CCCD đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thì cơ quan quản lý CCCD sẽ đối chiếu thông tin của người dân trên tờ khai với các thông tin trên hệ thống dữ liệu.

Trong trường hợp này, anh Huy không cần xuất trình sổ hộ khẩu hay các giấy tờ pháp lý khác để chứng minh các thông tin ghi trên tờ khai. Do đó, việc bị mất sổ hộ khẩu không làm ảnh hưởng đến thủ tục cấp lại CCCD của anh.

Về thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu, anh Huy phải đến UBND cấp xã, phường nơi cư trú trước đây để khai báo việc bị mất sổ hộ khẩu. Đồng thời, anh Huy cũng nên làm đơn cớ mất, trình bày lý do mất tại trụ sở công an cấp phường, xã nơi anh làm mất sổ hộ khẩu và yêu cầu được xác nhận mất sổ hộ khẩu. Việc cấp lại sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện tại trụ sở công an huyện, quận, thị xã nơi cấp sổ hộ khẩu lần đầu.