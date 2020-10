Muốn thay đổi chủ hộ trong sổ hộ khẩu phải làm sao?

Nhiều trường hợp người đứng tên làm chủ hộ trong sổ hộ khẩu gia đình bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự khiến cho một số thủ tục hành chính liên quan đến cư trú bị ảnh hưởng. Trường hợp nhà tôi là chủ hộ (ba tôi) đã mất.



Cho tôi hỏi khi gặp những trường hợp như vậy thì thủ tục thay đổi chủ hộ được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc Tiến Nguyễn

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 25 Luật cư trú quy định: Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Do đó, điều kiện để làm chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trong trường có hợp thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ (theo Khoản 1, Điều 29 Luật Cư trú).

Theo đó, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu ; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

Hồ sơ nộp tại công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc trung ương hoặc nộp tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.