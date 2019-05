Nâng hạng bằng lái từ B2 lên hạng D phải có điều kiện gì?

Hỏi:



Tôi đã có bằng lái xe hạng B2, nay muốn nâng bằng lái xe lên hạng D thì phải có những điều kiện nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định, người học để nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau: Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Người học để nâng hạng giấy GPLX lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Như vậy, để nâng hạng giấy GPLX từ hạng B2 lên hạng D bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên.

- Có 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Về hồ sơ nâng hạng GPLX lên hạng D

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Cơ sở đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT. Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 9 của thông tư này. Chứng chỉ đào tạo nâng hạng, danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

Theo đó, hồ sơ nâng hạng bao gồm:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX theo mẫu tại Phụ lục 7, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

- Bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy CMND;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu tại Phụ lục 8, Thông tư 12/2017/TT- BGTVT và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

- Bản sao GPLX (xuất trình bản chính khi dự sát hạch).

- Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;

- Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.