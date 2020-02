Tôi rất lo sợ mình bị nhiễm dịch bệnh Corona nên muốn đến các bệnh viện lớn để được xét nghiệm.



Cho tôi hỏi, người có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh khi có các biểu hiện như cảm cúm thì có được BHYT chi trả chi phí các xét nghiệm không?

Một đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: Đối với việc khám chữa bệnh khi có nghi ngờ bị nhiễm dịch bệnh Corona thì sẽ chia ra hai trường hợp.

Nếu bệnh nhân xét nghiệm kết quả dương tính với Corona thì chi phí khám chữa bệnh sẽ được ngân sách nhà nước chi trả.

Nếu bệnh nhân đến bệnh viện xuất trình thẻ BHYT và có kết quả xét nghiệm âm tính thì từ khi bệnh nhân vào viện đến khi ra viện đều do BHYT sẽ chi trả.

Cần lưu ý là với những bệnh nhân do nghi ngờ nhiễm bệnh, nếu có chỉ định của bác sĩ yêu cầu bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm ở các bệnh viện chuyên khoa, dù kết quả âm tính thì BHYT vẫn chi trả. Tuy nhiên, đối với những trường hợp bệnh nhân tự đi làm các xét nghiệm không do bác sĩ chỉ định thì chi phí do bệnh nhân tự chịu.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Corona thì ngày 31-1, BHXH Việt Nam có văn bản đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có BHYT được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus Corona. Mục đích của việc này là nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất mức tử vong do virus Corona gây ra.

BHXH các tỉnh thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh BHYT. Việc tạm ứng này dựa trên trên cơ sở nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT của quý I-2020 đã được BHXH Việt Nam cấp đầy đủ…