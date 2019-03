Tôi nghe nói bắt đầu từ ngày 6-3 này, lực lượng chức năng sẽ tuần tra, kiểm soát người ngồi trên ô tô mà không thắt dây an toàn. Cho tôi hỏi việc thắt dây an toàn có áp dụng cho người ngồi phía sau không hay chỉ dành riêng cho người ngồi phía trước?



Bạn đọc Nguyễn Bảy (Bình Chánh, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Nghị định số 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định người ngồi trên ô tô phải thắt dây an toàn ở tất cả vị trí có trang bị dây an toàn, kể cả người ngồi ở những hàng phía sau trong xe.

Cụ thể, điểm k khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2016 quy định: Phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối với người điều khiển, người được chở trên ô tô và các loại xe tương tự ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Chế tài xử phạt này đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Điểm mới của nghị định này so với Nghị định 171/2013 trước đó là mọi vị trí đều phải thắt dây an toàn, trong khi quy định cũ chỉ bắt buộc tài xế và người ngồi ở ghế khách cạnh tài xế thắt dây an toàn.

Vì thế, dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trên xe, bạn cũng cần phải thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn cho chính mình.