Pháo điện có được sử dụng trong dịp tết hay không?

Tôi thấy trên các trang thương mại điện tử khác có bán pháo điện. Vậy những loại pháo điện như vậy mua về sử dụng có hợp pháp hay không?

Bạn đọc Nguyễn Cường (viva710..@gmai.com)

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 4 Nghị định số 36/2009 quy định về quản lý, sử dụng pháo thì các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:



- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ, các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa.

- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo.



- Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo.

Cạnh đó tại Điều 5 Nghị định 36/2009 cũng quy định các loại pháo, sản phẩm pháo được sử dụng:

- Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức bắn pháo hoa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.



- Pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Việt Nam để dự thi bắn pháo hoa.



- Pháo hiệu dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự.



- Các sản phẩm như: pháo hoa lễ hội bằng giấy (trừ loại hoa có chứa kim loại), pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, kim loại; que hương phát sáng; các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh được dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây nên tiếng nổ.

Tuy nhiên, mặc dù Điều 5 quy định các loại pháo, sản phẩm pháo được phép sử dụng trong đó có pháo điện nhưng các trường hợp được bắn pháo này sẽ do tổ các tổ chức, địa phương thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định số 36/2009.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân không được phép sử dụng pháo nổ, thuốc pháo nổ. Chỉ các tổ chức, địa phương mới được phép tổ chức bắn pháo hoa khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu vi phạm tổ chức, các nhân sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 167/2013 về hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Hoặc bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng theo điểm b Khoản 2 Điều 10 đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.