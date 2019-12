Tôi bị kẻ trộm móc mất ví, trong đó có tất cả giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên... Tôi sợ kẻ gian lấy giấy tờ của tôi để vay tiền trên mạng hay đăng ký mua hàng trả góp. Giờ tôi phải làm sao?



Bạn đọc Ngọc Anh (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Trong trường hợp mất hết giấy tờ tùy thân thì việc bạn cần làm đầu tiên là liên hệ công an xã, phường nơi xác định bị mất để làm đơn cớ mất. Mẫu đơn cớ mất do cơ quan công an cung cấp, sau khi điền vào mẫu đơn cớ mất thì bạn cần xin xác nhận của công an xã, phường đó để đảm bảo đơn cớ mất có giá trị pháp lý.

Điều 463 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ngoài ra, Điều 466 BLDS cũng quy định bên vay phải có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay, trường hợp vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn.

Như vậy, đối chiếu vào các quy định trên thì bên vay tài sản phải có nghĩa vụ trả nợ. Bạn không phải là người vay tiền nên không có nghĩa vụ phải trả số tiền đó. Do đó, trường hợp mất giấy tờ mà bị người khác dùng giấy tờ đó để đi vay tiền tại các công ty tài chính hay đi vay tiền tại các tổ chức tín dụng thì bạn cũng không cần quá lo lắng. Bởi lẽ thực tế mình không phải là người đi vay nên không có trách nhiệm trả nợ.

Trong trường hợp phát hiện bị giả mạo vay tiền và có phát sinh nợ xấu thì người bị giả mạo cần liên hệ ngay với tổ chức tín dụng, công ty tài chính cho vay tiền để làm rõ khoản vay này, chứng minh mình bị người khác giả mạo và yêu cầu xóa nợ xấu. Nếu không, người bị giả mạo có thể sẽ bị ảnh hưởng trong các quan hệ tín dụng sau này.