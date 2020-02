Trẻ em bao nhiêu tuổi thì được cấp hộ chiếu riêng?

Con gái tôi năm nay 8 tuổi. Gia đình tôi có kế hoạch đi du lịch, vì vậy cần phải làm hộ chiếu cho con, hiện tôi và chồng đã có hộ chiếu. Xin hỏi, với độ tuổi này, con gái tôi có được cấp hộ chiếu phổ thông riêng hay không? Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em ra sao?

Bạn đọc Trần Ngọc Dung

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo 5 Nghị định 146/2007 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015) và Điều 2 Thông tư 29/2016 của Bộ Công an, hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm.

Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá năm năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có thời hạn năm năm và không được gia hạn.

Trẻ em từ chín tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ; hộ chiếu được cấp riêng, có thời hạn năm năm.

Như vậy con gái chị Dung mới tám tuổi nên không được cấp hộ chiếu riêng mà phải được cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

Chị Dung và chồng đã được cấp hộ chiếu, vì vậy chị Dung hoặc chồng cần đến cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp hộ chiếu để đề nghị, bổ sung các thông tin cá nhân của con vào hộ chiếu.

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 29/2016, hồ sơ đề nghị bổ sung trẻ em dưới chín tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ gồm:

- Tờ khai theo mẫu do Bộ Công an ban hành. Tờ khai do cha hoặc mẹ ký thay, được trưởng công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh.

- Hai ảnh mới chụp của cha hoặc mẹ, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng. Trẻ em dưới chín tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp hai ảnh cỡ 3cm x 4cm.

- Hộ chiếu của cha hoặc mẹ còn thời hạn ít nhất một năm.