TP.HCM bắt đầu cấp CCCD gắn chip: Nhanh, gọn!

Những ngày đầu năm 2021, công an các quận, huyện tại TP.HCM đã tăng cường nhân lực, ra quân bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho hơn 10 triệu người có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn.





Người dân đến Công an quận Gò Vấp được cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn thủ tục làm căn cước công dân. Ảnh: N.TÂN

Thủ tục nhanh



Trong sáng 27-1, tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, nhiều người dân đã đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử.

Tại đây, ngay từ khi bước vào cửa, người dân đã được cán bộ hướng dẫn lên phía trên để nộp hồ sơ. Sau khi viết vào tờ khai, người dân sẽ nộp cùng sổ hộ khẩu và CMND cũ (nếu có), đợi cán bộ đọc tên.

Kế đến, cán bộ sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân của người dân đã được thu thập trước đó. Công an cũng ghi lại số điện thoại của người dân và hướng dẫn bà con đến bộ phận lăn tay, chụp ảnh.

Cuối cùng, người dân sẽ kiểm tra lại một lần cuối các thông tin cá nhân trên phiếu thu nhận thông tin CCCD, nộp lại cho công an rồi ra về đợi ngày được nhận CCCD mới.

Bà Nguyễn Thị Nho (78 tuổi, ngụ phường 26) cho biết: “Tôi nghĩ phải đợi lâu lắm khi làm thủ tục giấy tờ, ai dè tôi được ưu tiên làm trước, thủ tục nhanh lắm. Mấy anh công an còn giúp tôi kiểm tra lại thông tin đã khai vì mắt tôi kém, đọc không rõ chữ”.

Ông Đoàn Văn Mạnh (60 tuổi, ngụ phường 27) cho biết ông rất hài lòng về cách thức làm việc của các cán bộ, chiến sĩ công an tại đây. “Vừa gửi xe xong là có cán bộ hướng dẫn cụ thể rồi, có gì không biết hỏi cán bộ sẽ hướng dẫn hết. Từ khâu này qua khâu kia cũng được thực hiện nhanh chóng vì công an đã có sẵn thông tin của dân hết rồi” - ông Mạnh nói.

Theo Công an quận Bình Thạnh, trong đợt này, quận ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho người dân thường trú vẫn còn dùng CMND 9 số, 12 số, các trường hợp bị mất, hỏng CCCD và những người chưa từng làm CCCD.



Công dân làm thủ tục lấy dấu vân tay. Ảnh: N.TÂN

Tăng cường lực lượng, làm cả ban đêm



Thực tế, do nhu cầu cấp CCCD gắn chip tăng cao nên lượng người đến các trụ sở công an làm thủ tục trong những ngày đầu luôn đông đúc. Do vậy, để kịp thời giải quyết hồ sơ, các đơn vị công an đã tăng cường nhân lực, làm thêm cả ca đêm để hỗ trợ người dân.

Ghi nhận trong ngày 26-1 tại Công an quận Gò Vấp, người dân chỉ mất khoảng 5 phút làm thủ tục khai báo, in vân tay, chụp ảnh là đã hoàn thành xong việc kê khai thông tin. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ, tất cả người dân đều cảm thấy hài lòng với công tác cấp mới CCCD, không phải chờ đợi lâu.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, người dân ở quận Gò Vấp, mọi việc đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. “Cán bộ công an hướng dẫn rất cụ thể, giải thích rõ ràng giúp cho người dân không phải mất thời gian chờ đợi. Người dân có tâm lý sợ nhất là đi kê khai thủ tục làm giấy tờ cá nhân, công an làm được như vậy là quá tốt” - bà Dung nói.

“Giờ tập trung hết thông tin vào CCCD như vậy thì thuận tiện quá rồi. Trước đây người dân làm thủ tục gì thì phải có hộ khẩu và nhiều loại giấy tờ khác, nay có CCCD thì người dân đỡ phải vất vả hơn” - ông Nguyễn Thành Thụy (quận Gò Vấp) nói.

Tính từ ngày 22 đến 25-1, Công an quận Gò Vấp đã hoàn thành cấp hơn 250 hồ sơ lưu động và cố định cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Danh, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an quận đã triển khai đồng bộ, chỉ đạo công an các phường thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn của Công an TP trong việc hỗ trợ người dân trong việc cấp CCCD có gắn chip.

“Công an quận chỉ đạo công an các phường rà soát, lập danh sách những người từ độ tuổi 14 trở lên chưa được cấp CCCD, CMND 9 số, CCCD bị mất, có thay đổi thì ưu tiên cấp trước cho người dân diện này” - Thượng tá Danh nói.

Đến tận nhà để làm cho dân

Tại quận 3, việc cấp CCCD đã được công an quận thực hiện việc lập danh sách, cấp thẻ CCCD có gắn chip cho người dân từ đầu tháng 1.

Đại diện Công an quận 3 cho biết cán bộ, chiến sĩ công an quận tập trung làm, kể cả làm việc ngoài giờ để phục vụ tốt công tác cấp CCCD. Các cán bộ, chiến sĩ sẽ xuống tận nhà để làm thủ tục cho người dân. Tránh tình trạng người dân tập trung tại cơ quan công an đông, gây khó khăn cho người dân.

Theo đó, công an quận sẽ phối hợp với UBND, công an các phường thực hiện việc thống kê số lượng người dân làm CCCD. Như trường hợp ở phường A, có số lượng bao nhiêu dân thì sẽ chia ra từng khu phố, công an sẽ tới tận nơi, từng địa điểm để làm.

“Nếu trường hợp người dân cần gấp, người già lớn tuổi, đi lại khó khăn có thể liên hệ với cơ quan công an. Qua công tác phối hợp với UBND, công an phường, chúng tôi sẽ nắm danh sách người dân. Sau đó sẽ thông báo ngày giờ cụ thể để xuống tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người dân” - đại diện Công an quận 3 cho biết.

Cũng theo Công an quận 3, hiện đã có 959 trường hợp được cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Đến ngày 1-7, sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân Trước đó, ngày 23-1, bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06 quy định về mẫu thẻ CCCD, có hiệu lực thi hành vào cùng ngày. Mới đây Bộ Công an cũng thông báo yêu cầu công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp thẻ CCCD gắn chip từ ngày 22-1. Theo Bộ Công an, chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ CCCD và lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và không có chức năng định vị, theo dõi công dân. Bộ Công an đặt mục tiêu từ nay đến ngày 1-7 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.