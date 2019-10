TP.HCM: Cần con người biết sáng tạo, đi đầu

Nên lắp camera an ninh ở tất cả phường của TP Trước hết, để TP.HCM trở thành TP văn minh, phát triển, tôi nghĩ rằng trước hết TP chúng ta phải là TP sạch. TP cần tập trung đầu tư cho công tác vệ sinh, tăng cường thùng rác ở các tụ điểm công cộng đông người. Bản thân tôi mỗi lần tìm thùng rác công cộng rất khó khăn. Một số phường trên địa bàn TP đã lắp hệ thống camera an ninh trên đường để đảm bảo an ninh trật tự. Việc này cần được triển khai rộng ở tất cả phường tại TP.HCM, không chỉ ghi nhận tình hình an ninh trật tự mà còn ghi nhận những người xả rác không đúng nơi quy định. Từ đó có cơ sở để nhắc nhở, xử phạt theo quy định. Cạnh đó, trong quy hoạch đô thị, chính quyền cần phát triển nhiều hơn nữa số lượng cây xanh. Tôi rất mong mỗi công dân TP hãy cùng chung tay để có một TP.HCM xanh, sạch, đẹp trong tương lai gần. Bạn đọc TÚ QUYÊN Tôi muốn TP xanh, sạch hơn. Mấy năm trước tôi thấy TP có thực hiện chương trình Văn minh đô thị… nhưng sau này không thấy nữa. Bây giờ đi đâu, nẻo đường nào cũng thấy rác, hàng rong nhếch nhác phát sợ. Tôi mong TP phải quyết liệt làm văn minh đô thị: Đường phố sạch rác, không có người tiểu bậy, hàng rong đừng có bát nháo. Cách làm là nên làm theo vết dầu loang. Đầu tiên TP tập trung chỉ đạo làm sạch, đẹp những quận trung tâm, nhiều du khách như quận 1, quận 3, Phú Nhuận... Yêu cầu các địa phương này phải làm thường xuyên, phải có tuyến phố sạch, tuyến phố đẹp, tuyến phố không rác, tuyến phố hàng rong được sắp xếp gọn gàng.

Công nhân dọn rác làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: HOÀNG GIANG Nếu không làm được thì đánh giá trình độ năng lực lãnh đạo của chủ tịch, bí thư quận, thậm chí cách chức, điều chuyển. Nếu TP làm sạch được quận 1, rồi loang ra quận 3, Phú Nhuận, rồi loang ra tiếp các quận, huyện khác. Ở từng quận, huyện cũng áp dụng cách làm vết dầu loang đó, tập trung vào các tuyến phố chính, các thị trấn... Làm từng điểm thật sạch, rồi nhân rộng ra, dần dần tích tiểu thành đại. Tôi rất mong một ngày không xa TP mình sẽ sạch, xanh để mỗi người chúng ta tự hào là cư dân của TP từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông. Chúc các lãnh đạo TP luôn vững tay chèo để đưa TP đi lên. Bạn đọc NGUYỄN THANH PHƯƠNG