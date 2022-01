Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua trong năm 2021, đã có nhiều gia đình mất đi người thân là ông bà, cha mẹ, anh chị em… Trong những ngày cận tết, những gia đình có người thân mất do COVID-19 càng cảm nhận được sự mất mát.



Để xoa dịu nỗi đau này, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chương trình, hoạt động để thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.



Chị Mai bắt đầu buôn bán trở lại sau dịch. Ảnh: NGỌC LÀI



Hai ông cháu ông Bùi Văn Chí nương tựa vào nhau sau những biến cố

do dịch COVID-19. Ảnh: NGỌC LÀI

Tết này nhớ mẹ!



Mỗi lần nhớ mẹ, chị Dương Thị Tuyết Mai ở phường 4, quận 4, TP.HCM lại lấy điện thoại xem lại những hình ảnh kỷ niệm của mẹ. Chị Mai không lập gia đình nên khi mẹ mất do COVID-19, chị hụt hẫng vô cùng.

“Tết này không có má, có nhiều thứ khác lắm. Năm nào cũng vậy, cận tết, hai má con cùng nhau dọn nhà, bày trí mâm quả cúng ông bà. Nay má mất rồi, tôi thui thủi có một mình” - chị Mai nói.

Từ ngày vợ mất do COVID-19, ông Bùi Văn Chí ở phường 10, quận 8 cảm thấy trống vắng vô cùng. Hiện tại, ông Chí còn phải nuôi thêm cháu ngoại. Nhớ những ngày tết sum vầy cùng gia đình, ông Chí cảm thấy chạnh lòng.

“Ngày vợ tôi còn sống, hai vợ chồng cùng nhau làm việc nên cuối năm cũng dư dả để chuẩn bị tết. Năm nay còn có hai ông cháu, tết quạnh quẽ quá” - ông Chí chia sẻ.

Cũng mất mẹ và chị gái do dịch bệnh COVID-19, chị Tạ Thị Thanh Thủy, 22 tuổi, ngụ phường 8, quận 4, cho biết khi gia đình xảy ra biến cố, chị cảm thấy hụt hẫng và đã có lúc nghĩ quẩn muốn tự tử. May thay, lần tuyệt vọng ấy, chị Thủy được người thân khuyên nhủ, động viên kịp thời. Vượt qua cú sốc này, chị tự hứa với người mẹ đã mất là sẽ gác qua mọi đau buồn, cố gắng hoàn thành năm cuối đại học.

Chị Thủy tâm sự trước đây, mẹ là người chu toàn mọi việc trong nhà, chị chỉ việc đi học, về đến nhà đã có cơm nước đợi sẵn. Đúng ra mẹ chị đã nghỉ hưu nhưng để nuôi con ăn học, bà đã xin làm tạp vụ ở một công ty. Đợt dịch vừa rồi, nơi làm việc của bà có nhiều người nhiễm bệnh COVID-19, bà cũng bị lây nhiễm. Nghe tin, chị Thủy rất lo lắng do mẹ chị có nhiều bệnh nền. Tiếp đó, chị gái của chị Thủy vừa sinh em bé thì cũng bị nhiễm COVID-19.

“Mọi năm, tết đến, tôi cùng mẹ dọn nhà, mua hoa trái cúng kiếng. Năm nay, lần đầu tiên ăn tết một mình, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Mấy cậu, dì có thương thì cũng đâu có ai ở với tôi được. Tôi phải tập làm quen cuộc sống một mình. Hiện tại, tôi đã lạc quan hơn, cố gắng chấp nhận thực tế. Bây giờ, tôi đã hiểu được những gánh nặng mà mẹ phải lo toan từ sau khi cha qua đời. Một mình tự lo mọi thứ thực sự không hề dễ dàng” - chị Thủy chia sẻ.

Đến tận nhà trao quà cho người dân

Hiện tại, chị Thủy phải đối mặt với cuộc sống đơn thân, tự mình lo hết các chi phí sinh hoạt. Để có tiền trang trải, ngoài giờ học, chị Thủy đi làm thêm. Nắm được hoàn cảnh khó khăn của chị Thủy, UBND phường 8, quận 4 đã hỗ trợ tiền điện hằng tháng, đồng thời xếp chị Thủy vào diện hộ nghèo để được hưởng các quyền lợi liên quan.

Để chăm lo tết cho những hộ dân có người thân mất do COVID-19, UBND phường 10, quận 8 sẽ thăm viếng, tặng quà động viên. Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch UBND phường 10, cho biết dịp tết, phường sẽ đi thăm và trao quà cho khoảng 100 gia đình có người mất do COVID-19. “Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm, động viên các bé mồ côi do có người thân mất vì COVID-19. Ngoài ra, phường cũng dành nhiều phần quà để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do dịch… trên địa bàn” - ông Trung nói.

Bà Kha Thị Kim Hương, Chủ tịch UBND phường 4, quận 4, cho biết chiều 26-1, UBND phường 4 đã tổ chức mô hình “Siêu thị 0 đồng” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà. Về phần các gia đình có người thân mất do COVID-19, UBND phường sẽ có cách thức hỗ trợ khác. Lãnh đạo, cán bộ UBND phường sẽ đến tận nhà để trao quà. Phần quà sẽ bao gồm nhu yếu phẩm (thịt, trứng…) và 200.000 đồng.

“Với những trường hợp có người thân mất do COVID-19, chúng tôi tổ chức thăm viếng tận nhà, động viên bà con vượt qua đau thương. Chúng tôi đã thực hiện được một số đợt đi thăm bà con. Hiện tại, còn khoảng 40 hộ dân trong diện này chưa được trao quà. Khoảng 27, 28 tháng Chạp, phường sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà cho các hộ còn lại” - chủ tịch UBND phường 4 cho biết. •