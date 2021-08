(PLO)- Đến trưa 19-8, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy tại một căn nhà bán tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) khiến 5 người trong cùng một gia đình tử nạn.