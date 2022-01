TP.HCM thời gian qua đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Người dân TP.HCM không những bị ảnh hưởng về kinh tế mà còn phải chịu những mất mát về người.

Vận động mạnh thường quân hỗ trợ trẻ mồ côi

Hồi tháng 7-2021, lúc dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại TP.HCM, hai chị em TN (đang học lớp 9) và MT (đang học lớp 6) ở trọ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cùng lúc mất cả mẹ và bà ngoại. Vì nhiễm COVID-19 mà hai người thân nhất của em N mất đột ngột. Trong lúc những người thân ở xa và phải thực hiện giãn cách xã hội nên các em đã nhờ đến sự giúp đỡ của địa phương để lo hậu sự cho mẹ và bà ngoại.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết theo thống kê thì hiện nay trên địa bàn quận có 212 em mồ côi cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ do dịch COVID-19. Quận đang vận động các mạnh thường quân thực hiện hỗ trợ các em. UBND quận cũng có ký kế hoạch với Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể để vận động thêm các đơn vị cùng chăm lo cho các em.

“Tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà quận sẽ giới thiệu doanh nghiệp hỗ trợ đến các em. Những em nào khó khăn hơn thì quận chọn giới thiệu những doanh nghiệp hỗ trợ mức cao hơn. Hiện có một số đơn vị đã nhận chăm lo cho các em, hỗ trợ hằng tháng cho đến khi các em 18 tuổi. Tùy theo các đơn vị nhận hỗ trợ mà các em sẽ nhận được mức khác nhau. Ví dụ, Hội Doanh nghiệp của quận nhận hỗ trợ 20 em, mức hỗ trợ của hội này là 2 triệu đồng/ trẻ/tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Có doanh nghiệp hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng…” - bà Dung chia sẻ.

Tương tự, tại phường 3, quận Gò Vấp, công tác chăm lo cho các em mồ côi do dịch COVID-19 cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, cho biết hiện nay UBND phường, Mặt trận Tổ quốc phường cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho các em mồ côi trong đợt dịch COVID-19 này. Mức hỗ trợ thì tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, có em được hỗ trợ từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, phường cũng có vận động mạnh thường quân nhận đỡ đầu cho các em.



Năm anh em ở huyện Bình Chánh rơi vào khó khăn khi cha mất do dịch COVID-19. Ảnh: NGỌC LÀI

Đề xuất hằng tháng hỗ trợ người già, trẻ em

Để sự hỗ trợ có tính bền vững, mới đây, Sở LĐ-TB&XH có tờ trình đề xuất định mức trợ giúp xã hội đối với hai đối tượng là người cao tuổi sống neo đơn và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tờ trình được Sở LĐ-TB&XH gửi UBND TP để trình HĐND TP xem xét thông qua.

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH đề xuất đối với người cao tuổi, neo đơn do ảnh hưởng dịch đang thực tế cư trú tại địa phương có xác định của cơ quan có thẩm quyền với chính sách hỗ trợ sau: Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và mức hỗ trợ hằng tháng. Đối với người cao tuổi sống neo đơn từ 60 đến dưới 80 tuổi, mức đề xuất là 480.000 đồng/người/tháng.

Đối với người cao tuổi sống neo đơn từ 80 tuổi trở lên, mức đề xuất hỗ trợ là 700.000 đồng/người/tháng.

Đối với trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang cư trú tại địa phương theo Luật Cư trú được đề xuất miễn học phí cho các em học đến hết chương trình THPT; giáo dục nghề nghiệp, cấp BHYT miễn phí và mức hỗ trợ hằng tháng đến khi nào các em đủ 18 tuổi.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với trẻ em mồ côi được sở đề xuất như sau:

Đối tượng là trẻ có cả cha và mẹ tử vong do dịch COVID-19; trẻ em đã mồ côi cha hoặc mẹ trước đó giờ người còn lại tử vong do dịch COVID-19; trẻ em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha, mẹ bỏ rơi từ nhỏ sống với ông, bà, người nuôi dưỡng nhưng ông, bà, người nuôi dưỡng tử vong do dịch COVID-19. Trẻ em thuộc những đối tượng trên dưới bốn tuổi được đề xuất mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng; trẻ trên bốn tuổi mức đề xuất là 700.000 đồng/trẻ/tháng.

Ngoài ra, đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19 mà người còn lại mắc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo thì mức đề xuất hỗ trợ là 650.000 đồng/trẻ/tháng.

Đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ tử vong do dịch COVID-19 mà người còn lại có mức thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức cận nghèo có đăng ký cư trú được đề xuất hỗ trợ 480.000 đồng/trẻ/tháng.

Trao sổ tiết kiệm cho con của công đoàn viên mồ côi vì COVID-19 Một trong những chính sách chăm lo cho người lao động, công đoàn viên mà Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đang thực hiện là hỗ trợ trao sổ tiết kiệm cho con của công đoàn viên mồ côi vì dịch COVID-19. LĐLĐ TP.HCM sẽ tổ chức trao sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi là con của công đoàn viên tử vong vì dịch COVID-19. Đối tượng được trao sổ tiết kiệm là những trẻ có cha mẹ hay cha hoặc mẹ là công đoàn viên tử vong do dịch COVID-19. Theo đó, mỗi sổ tiết kiệm có giá trị 10 triệu đồng cho trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ và 20 triệu đồng cho trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM