TP.HCM: Rộn ràng ngày hội toàn dân không xả rác

Tối 30-11, chương trình nghệ thuật Ngày hội toàn dân hưởng ứng cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình với chủ đề “Khát vọng xanh” do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM thực hiện nhằm kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường; không xả rác ra đường phố, kênh rạch; không sử dụng túi ni lông; "Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn".



Chương trình nghệ thuật hướng đến kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường.



Tiếc mục We are the future mang đến thông điệp một tương lai xanh cho thành phố.



Mỗi tiết mục nghệ thuật được lồng ghép thông điệp toàn dân không xả rác ra đường phố, kênh rạch.











Từ người lớn đến trẻ nhỏ dõi theo từng tiết mục.



Nghệ sỹ Lê Quốc Nam góp vui một tiểu phẩm hài trong chương trình. Ông cho biết rất phấn khởi khi thành phố ngày càng có nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.