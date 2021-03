Các địa phương khác trị nạn tiếng ồn như thế nào? Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã thành lập tổ phản ứng nhanh kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn, lập lại trật tự trong khu vực. Lực lượng có nhiệm vụ nhắc nhở, yêu cầu người dân dừng sử dụng âm thanh công suất lớn. Sau 22 giờ, tổ sẽ lập biên bản xử lý theo quy định về làm mất an ninh trật tự. Còn tại An Giang, từ ngày 3-3, An Giang bắt đầu tạm dừng kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn loa di động để phòng dịch COVID-19. Sau khi tình hình dịch ổn định, tỉnh sẽ triển khai họp các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Nếu nhân dân đồng thuận thì sẽ tiến tới việc dừng luôn hoạt động gây ô nhiễm này.