Đồng thời mặc dù cư dân đã vào ở nhưng đến nay cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện.



Theo đơn phản ánh, các hộ dân ở đây cho biết họ mua đất của CĐT bằng hình thức hợp đồng góp vốn (người dân đóng tiền cho CĐT để được chia đất nền).

Tuy nhiên, điều khiến các cư dân ở đây bức xúc là mặc dù đây là dự án KDC hình thành mới, đã có cư dân vào sinh sống nhưng rất nhiều năm nay luôn phải sống trong tình trạng đường đi bằng đất, điện sinh hoạt lúc có lúc không, chưa có nước sạch. Đã có hơn 30 hộ dân về đây sinh sống.

Bên cạnh đó, CĐT còn ban hành những thông báo có nội dung mang tính hạn chế quyền tự do đi lại, sinh hoạt như cấm cư dân nơi đây tụ tập, tổ chức tiệc tùng, hiếu hỷ trong KDC dự án, hạn chế cho người thân của các gia đình vào trong KDC…

Liên quan đến những vấn đề nêu trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đình Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thịnh, cho biết cuối năm 2017 Sở Xây dựng có quyết định điều chỉnh quy hoạch với thời hạn hoàn thành xây dựng dự án là đến cuối năm 2020.

Điều đó có nghĩa dự án vẫn đang trong thời gian triển khai và đang đảm bảo đúng tiến độ khi phần cơ sở hạ tầng đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc, phần còn lại sẽ sớm hoàn thiện trước khi hết thời hạn.

Liên quan đến việc quản lý chặt cư dân, ông Trung cho biết bản chất dự án vẫn là công trường đang thi công nhưng cư dân đã tự ý dọn về ở khi chưa được sự cho phép của CĐT. Những trường hợp các hộ dân đang ở thuộc trường hợp đã ký các bản cam kết tuân thủ nội quy công trường trước khi dọn về ở.

Cạnh đó, dự án đang trong giai đoạn thi công, ngổn ngang vật tư, thiết bị và nhiều đơn vị nhà thầu mà CĐT phải quản lý, do đó CĐT buộc phải tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kiểm soát an ninh trật tự, con người, tài sản ra vào cổng. Vậy nên CĐT không cho phép tổ chức tụ tập tiệc tùng, hiếu hỷ ngay trong công trường để đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của công trường.

Sau khi nhận được phản ánh của cư dân và phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn đã có công văn trả lời báo với nội dung như sau: UBND huyện giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu văn bản để yêu cầu Công ty An Thịnh đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo đúng theo quyết định được phê duyệt.

Cạnh đó, UBND huyện cũng giao đội thanh tra địa bàn và xã Bà Điểm phối hợp giám sát chặt chẽ để không phát sinh xây dựng sai phép. Đồng thời giao cho UBND xã Bà Điểm tổ chức đối thoại giữa cư dân và CĐT để giải quyết tình trạng trên.

“Việc CĐT cho phép người dân vào ở trong dự án khi chưa hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực là chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật” - công văn trả lời của UBND huyện Hóc Môn cho biết.