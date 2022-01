Hải Phòng: Không có rào cản với người dân về quê đón Tết Tại Hải Phòng, ngày 19-1, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND Hải Phòng cho biết ngoài các quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố cảng không đặt ra bất kỳ một yêu cầu nào khác gây khó khăn cho bà con về quê ăn Tết. Tinh thần chung là thành phố chào đón bà con từ nước ngoài và ngoại tỉnh về quê vui Tết sum vầy với gia đình. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Hải Phòng yêu cầu người dân phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, chủ yếu là tự cách ly, tự theo dõi. “Tinh thần là đề cao việc vận động, tuyên truyền để người dân tự giác khai báo và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố không đặt thêm quy định riêng, không có rào cản nào đối với công dân về quê ăn tết. 100% người từ 12 tuổi trở lên ở Hải Phòng tiêm vaccine rồi. Nếu có bị mắc COVID-19 thì chỉ bị nhẹ, chúng tôi rất yên tâm” – ông Nam nói.



Hải Phòng mở cửa chào đón mọi công dân của quê hương từ nơi xa về quê đón Tết. Là địa phương có nhiều con em đi làm ăn xa, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng những ngày này loa truyền thanh đều phát đi hướng dẫn đón Tết an toàn. Các gia đình có người thân làm ăn xa về vui Tết xum vầy được vận động khai báo với y tế sở tại.

Ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, cho biết việc tự cách ly, tự theo dõi vẫn chủ yếu dựa vào tình huống bà con ở xa về là từ vùng đỏ, cam, vàng hay xanh, cũng như xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhà có người cách ly sẽ được dán thông báo. Các tổ phòng chống COVID-19 thôn sẽ yêu cầu gia đình cam kết tuân thủ hướng dẫn y tế. Nếu ai đó vi phạm thì có thể báo cáo xã xử phạt. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chủ yếu vận động, tuyên truyền, để người dân về quê có được một cái tết sum vầy an toàn, chứ không phải áp dụng các biện pháp phong tỏa cực đoan. Quan điểm chỉ đạo của thành phố, của huyện là như vậy” – ông Ngưng nói. Đây cũng là cách mà các địa bàn trong nội thành triển khai trong tháng giáp Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Hiếu Chinh, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn, quận Kiến An, cho hay tại phường này đã có khoảng hơn 20 người từ ngoại tỉnh về quê sớm, đảm bảo đủ thời gian cách ly, đến Tết là có thể tự do thăm hỏi người thân, bạn bè. “Ngoài việc tuyên truyền vận động, các tổ phòng chống COVID-19 tại các tổ dân phố sẽ thực hiện giám sát. Người nào về quê vào ngày cận Tết sẽ được vận động vui Tết tại nhà, thực hiện 5K, nếu vi phạm thì phường sẽ có các biện pháp ngăn chặn, thậm chí xử phạt để đảm bảo phòng chống dịch” – bà Chinh nói.