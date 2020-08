Vì sao công an khuyên người dân nên lắp camera giám sát?

Công an quận Bình Tân đánh giá, thời gian qua, nhờ việc khai thác dữ liệu hình ảnh camera đã hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



Thông qua camera, công an quận Bình Tân đã phát hiện, ghi nhận các vụ phạm pháp hình sự. Ảnh: H.KIM

Trong tám tháng đầu năm 2020, thông qua camera, Công an quận Bình Tân đã phát hiện, ghi nhận 80 vụ phạm pháp hình sự. Qua đó đã hỗ trợ lực lượng công an khám phá 41 vụ, bắt 78 người. Ngoài ra, còn có 22 vụ tai nạn giao thông và 76 vụ va chạm giao thông được camera ghi hình để phục vụ công tác điều tra, tai nạn.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cũng cho biết trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn quận có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản.

Theo công an, riêng trong tháng 7-2020, trên địa bàn quận Bình Tân xảy ra 23 vụ trộm cắp tài sản, tăng 13 vụ so với tháng trước. Còn trong tháng 8-2020, quận Bình Tân có sáu vụ cướp giật tài sản, tăng hai vụ so với tháng 7-2020.

Trước tình hình này, Công an quận Bình Tân đã tuyên truyền, vận động người dân lắp camera để giám sát an ninh trật tự trên địa bàn.



Hiện nay, trên địa bàn quận Bình Tân đã có rất nhiều camera an ninh được lắp đặt. Ảnh: H.KIM

Công an quận Bình Tân khẳng định camera có tác dụng phòng trộm. Bởi camera giúp quan sát được trong và ngoài nơi ở, phát hiện được người đột nhập và nhận dạng được đối tượng thông qua chiều cao, cân nặng, dị hình, quần áo, thậm chí là phát hiện đó là người lạ hay người quen.

Camera cũng giúp công an xác định được hướng tẩu thoát của kẻ trộm, hỗ trợ công an trong việc điều tra, lấy lại tài sản cho người dân.

Đồng thời, khi lắp camera an ninh còn giúp phòng cướp và cướp giật. Thông qua camera sẽ xác định được hướng tẩu thoát của cướp, cướp giật. Nhận dạng được kẻ cướp thông qua quần áo, loại xe, màu sơn, biển số và biết được số người tham gia. Vì vậy, camera sẽ hỗ trợ công an trong việc điều tra truy bắt, lấy lại tài sản cho người dân.

Không những thế, camera an ninh cũng đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn trong việc hỗ trợ xác định lỗi của người vi phạm, xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Công đặc biệt khuyến cáo nếu không lắp camera thì người dân không thể thường xuyên quan sát được tình hình an ninh trật tự trong nhà và khu vực xung quanh. Do đó, khó có thể phát hiện được kẻ gian đột nhập, không có biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ tài sản của mình. Khi xảy ra sự việc sẽ gây khó khăn cho công an trong việc điều tra khám phá, giúp lấy lại tài sản cho người dân.