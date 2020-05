Việc sinh con quyết định đến sự tồn vong của một đất nước

Tác động của dân số già đến kinh tế - xã hội • Hàn Quốc Năm 2018, tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm xuống con số kỷ lục 0,98. Theo ước tính, đến năm 2067, gần một nửa dân số Hàn Quốc (46,5%) sẽ là nhóm người từ 65 tuổi trở lên. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho việc đảm bảo an sinh xã hội của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Dân số già làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với thế hệ trẻ và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hàn Quốc trong vài chục năm tới. Điều này thậm chí đe dọa tới khả năng quốc phòng vì số lượng thanh niên không đủ duy trì quân số. Một xã hội đang già hóa sẽ kéo tụt mức tăng trưởng đầu tư và hoạt động sản xuất, cuối cùng làm chậm đà tăng trưởng GDP. Đối với chính phủ Hàn Quốc, đất nước họ sẽ có ít lực lượng nhân công hơn để hỗ trợ cộng đồng dân số già, từ đó tạo nên những thách thức mới về mặt tài chính, làm tăng chi tiêu dành cho an sinh xã hội trong khi nguồn đóng thuế lại giảm. Viện Nghiên cứu Hyundai của Hàn Quốc đưa ra dự báo rằng tỉ lệ tăng trưởng tiềm năng của nước này sẽ giảm từ 2,7% xuống chỉ còn 1% ngay trong năm 2030. • Nhật Bản Theo Niên giám nhân khẩu học của Liên Hợp Quốc năm 2020, tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản đã giảm năm thứ 46 liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục 12%. Những người từ 65 tuổi trở lên hiện đang chiếm 28,6% dân số Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đưa ra cảnh báo vào năm 2060, gần 40% dân số nước này là người cao tuổi. Tình trạng dân số lão hóa kéo theo gánh nặng về trợ cấp an sinh xã hội khi số người nhận lương hưu ngày một tăng. Đây cũng là trở ngại lớn cho việc phục hồi tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản khi mà lực lượng lao động trẻ ngày càng ít đi. Do người già chi tiêu ít hơn người trẻ nên thị trường tiêu dùng cũng bị tác động tiêu cực, doanh thu của các doanh nghiệp cũng bị sụt giảm, tình trạng phá sản của doanh nghiệp sẽ tăng. Bên cạnh đó, tỉ lệ tín nhiệm của cả Hàn Quốc và Nhật Bản có thể chịu sức ép tiêu cực do sự kết hợp của đà tăng trưởng kinh tế thấp, khoản nợ Chính phủ tăng, khả năng trả nợ yếu do lực lượng lao động già hóa, đặc biệt là trong khoảng những năm 2030. KIM NGUYÊN