UBND phường Thới An sẽ tiếp tục giám sát Ngày 27-12-2021, UBND phường Thới An cho biết công ty đã có biện pháp khắc phục ban đầu là cho xe lu mặt đường lại cho bằng phẳng, tiến hành vá những ổ gà trên đường để hạn chế xe ra vào gây tiếng ồn. UBND phường sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý theo quy định về ô nhiễm môi trường của công ty (nếu có). Đại diện UBND phường Thới An, quận 12, TP.HCM