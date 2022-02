Một bức tường tương tự cũng bị đập phá Cũng liên quan đến vụ việc trên, một bức tường rào khác của dự án Him Lam tại khu vực giáp ranh hẻm 58 đường Nguyễn Minh Hoàng cũng đã bị một số hộ dân đục tường, trổ cửa. Sau đó, chủ đầu tư của dự án là Công ty Him Lam đã có Văn bản số 52/TB HL-QLXD gửi UBND quận Tân Bình đề nghị được hỗ trợ để công ty gia cố lại tường rào của dự án, đảm bảo an ninh cho các hộ dân trong dự án. Bức tường này sau đó được Công ty Him Lam bít lại, hiện nay không có hộ dân nào đục tường, mở lối đi nữa. Theo các hộ dân của khu dân cư X35, thời điểm bức tường ngăn cách giáp ranh với hẻm 58 đường Nguyễn Minh Hoàng bị đập phá thì lúc đó dự án vẫn chưa hoàn chỉnh nên người dân vào ở chưa nhiều. Khi phát hiện có người đập phá bức tường bảo vệ ranh đất của dự án thì Công ty Him Lam đã có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ. Còn đối với bức tường giáp ranh với đường C27 là thời điểm Công ty Him Lam đã hoàn thành xong dự án, giao quyền quản lý các công trình tại khu vực cho các cư dân.