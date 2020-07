2 lưu ý cần thiết cho các cơ sở lưu trú

Chủ khách sạn bị phạt vì không khai báo lưu trú Ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người TQ nhập cảnh trái phép. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348 BLHS. Ngày 16-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, tại 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phát hiện 27 người TQ nhập cảnh trái phép. Chiều 18-7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang có nhóm hàng chục người TQ. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn, trong đó có 17 người không có giấy tờ. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa vào khu cách ly. Trước đó, chiều 12-2, cơ quan Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt chủ khách sạn VX 3 triệu đồng vì không khai báo việc cho khách lưu trú. Trước đó, các chiến sĩ thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an quận Sơn Trà kiểm tra hành chính khách sạn VX. Lúc kiểm tra, có 16 người TQ đang lưu trú tại khách sạn nhưng chỉ có 12 người xuất trình được hộ chiếu. Hôm sau, những người còn lại đã xuất trình hộ chiếu và các giấy tờ khác theo quy định.