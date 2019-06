Ngày 13-6, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin về vụ việc bảy bà cháu bị ngạt thở và hôn mê khi đang vận hành máy phát điện trong nhà riêng tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Trong số các nạn nhân, một bé gái 11 tuổi đã tử vong do hôn mê sâu.



Vụ việc một lần nữa đã gây nên sự hoang mang cho nhiều người dân đang sử dụng máy phát điện trong sinh hoạt, sản xuất mà chưa nắm rõ nguyên tắc an toàn cần thiết.

Máy phát điện là một thiết bị được sử dụng khá phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn khi sử dụng, người dùng cần nắm kỹ các nguyên lý hoạt động và nguyên tắc an toàn khi vận hành máy.

Về nguyên lý hoạt động chính của máy phát điện là sử dụng nhiên liệu đầu vào như diesel, xăng hoặc biogas tạo ra cơ năng. Sau đó cơ năng biến đổi thành điện năng nhờ vào máy điện theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Nếu phân chia theo loại nhiên liệu đầu vào thì có ba loại máy phát điện sử dụng nhiên liệu khác nhau như sau: Máy phát điện chạy bằng dầu diesel; máy phát điện chạy bằng xăng; máy phát điện chạy bằng biogas.

Trong quá trình chuyển hóa từ cơ năng sang điện năng sẽ xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu và sản sinh khí thải CO 2 . Khi hít phải khí CO 2 nồng độ cao, nạn nhân sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí tử vong nếu không cứu chữa kịp thời.

Nguy hiểm hơn là việc sử dụng máy phát điện trong phòng kín, vì trong môi trường yếm khí sẽ sản sinh ra khí độc CO. Khí CO khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cướp mất ôxy của hemoglobin trong máu dẫn đến suy hô hấp, tim ngừng đập khiến nạn nhân hôn mê và tử vong nhanh hơn cả khí CO 2 ­. Đây chính là những tác nhân dẫn đến những trường hợp thương tâm khi sử dụng máy phát điện.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng khi sử dụng máy phát điện cần lưu ý các nguyên tắc an toàn sau:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất là điều cực kỳ quan trọng. Nếu người dùng không có chuyên môn cần tham khảo và nhờ tư vấn của những người có chuyên môn về vấn đề này.

- Đặc biệt chú ý khi vận hành là phải để máy phát điện ở nơi thoáng khí và không khí có thể lưu thông, tuyệt đối không để trong phòng kín. Trong trường hợp ngạt khí, cần di chuyển nạn nhân đến nơi thông thoáng, cấp cứu kịp thời và đúng cách.

TS LÊ MỸ HÀ, Trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, khoa Điện

- Điện tử, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM