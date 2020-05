Cần làm rõ có ai bảo kê để nhóm Loan ‘cá’ lộng hành

Những nhóm bảo kê đã sa lưới Khi nắm thông tin có tranh chấp trong việc đền bù để san lấp mặt bằng giữa chủ đất và đơn vị thi công công trình điện mặt trời Thuận Nam 12, Trần Nguyễn Nhật Hùng đã nảy sinh ý định đòi tiền bảo kê. Ngày 19-4, Hùng đã cùng đồng bọn mang theo mã tấu kéo đến khu vực công trình đang thi công để đe dọa, hành hung các công nhân đang làm việc tại đây để đòi tiền bảo kê. Ngày 30-4, Công an huyện Thuận Nam, Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hùng về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 5-5 nghi can Nguyễn Văn Quảng bị bắt ở bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) sau gần một năm lẩn trốn. Công an Đà Nẵng cho biết đầu năm 2019, ông Quảng tập hợp đàn em để bảo kê các điểm thu mua con chíp chíp (đặc sản ở địa phương) tại quận Sơn Trà. Khoảng 10 người theo sự chỉ đạo của ông ta đã đe dọa, quậy phá, thậm chí hành hung thương lái nếu họ không chịu nộp 1.000-2.000 đồng cho mỗi cân hàng. Ai không đóng tiền sẽ bị đánh dằn mặt, một số khác bị ép đóng cửa kinh doanh do không nộp đầy đủ. Hiện cơ quan công an vẫn đang rà soát, thu thập hồ sơ, chứng cứ để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm Đường “nhuệ” “thu phí” bảo kê đám tang. Theo hồ sơ, tại Thái Bình, Nam Định cơ sở dịch vụ tang lễ phải nộp cho nhóm Đường “nhuệ” mỗi ca hỏa táng là 500.000 đồng để được yên ổn làm ăn. Chi phí không chính thức này được tính vào giá dịch vụ và thực chất gia đình người có tang lễ phải chịu.