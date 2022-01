Trên quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh trên) và cũng trên quốc lộ 1K, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An (ảnh dưới) có hố hai hố ga lớn không có nắp gây nguy hiểm cho người đi đường.











Nắp mương và nắp hố ga hỏng tạo thành cặp hố lớn và sâu trở thành hiểm nguy chực chờ. Đây là tuyến đường với lượng xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải và container nên hố khủng này vô cùng nguy hiểm. Người dân gần đó đã đưa gốc cây chắn ngang tạm thời trên mặt hố ga để cảnh báo người qua lại.