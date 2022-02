Ngày 22-1, PLO có phản ánh thông tin của bạn đọc Thái Hoàng gửi về như sau: Trên quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh trên) và cũng trên quốc lộ 1K, khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An (ảnh dưới) có hố hai hố ga lớn không có nắp gây nguy hiểm cho người đi đường