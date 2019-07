Chữ ‘tín’ trong vụ Big C ngưng nhập hàng Việt

Tuần qua, sau các bài viết “Đằng sau việc Big C ngưng nhập hàng may mặc Việt”, “Chủ Big C cam kết nhận lại hàng dệt may Việt”, nhiều bạn đọc còn chia sẻ rằng họ sẽ luôn ủng hộ hàng Việt Nam (VN) và mong chất lượng của sản phẩm Việt ngày càng được nâng cao.



Không thể giải quyết bằng việc tẩy chay

Tối 2-7, trong thông báo gửi tới các đối tác cung cấp hàng may mặc, hệ thống siêu thị Big C VN, Central Group VN (đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Big C) nêu rõ: Kể từ tháng 7-2019, Central Group VN tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa hai bên.

Tập đoàn này giải thích việc tạm ngừng đặt hàng là do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc. Sau khi có sự vào cuộc của Bộ Công Thương, lãnh đạo Central Group cam kết sẽ mở lại đơn hàng cho 200 nhà cung cấp hàng dệt may của VN trong hai tuần tới.

“Lúc người Thái vào mua siêu thị, tôi đã biết trước có ngày này rồi...” - bạn đọc Sang nêu ý kiến.

Nhiều bạn đọc cho rằng ngay từ ngày đầu bước chân vào VN, đại diện Big C khẳng định ưu tiên dùng hàng Việt. Thế nhưng việc Big C tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp đã thể hiện việc thiếu tôn trọng đối tác VN, không giữ chữ tín.

Bạn đọc Văn Hùng bình luận: “Phải chăng Big C đã quên họ đang bán hàng trên đất nước chúng ta và người mua đa phần cũng là người của nước chúng ta. Thế nên việc Big C ngưng nhập hàng Việt mà không hề báo trước là không thể chấp nhận được. Làm ăn với nhau thì nên đặt chữ tín lên hàng đầu, đâu phải muốn cắt là cắt ngay được”.

“Người tiêu dùng sẽ cho Big C thấy được họ chỉ là khách, chúng ta - người Việt Nam mới là chủ nhà” - bạn đọc Nguyễn Sơn nêu ý kiến.



Những bài báo thu hút nhiều bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Câu không rõ nghĩa nên ai hiểu sao thì hiểu

Các bài viết “Mở lon Việt Nam: Cáo buộc lệch lạc của nữ cục trưởng”,“Mở lon Việt Nam: Một cái bẫy rất đau!”… nhận được rất nhiều bình luận xoay quanh cụm từ “Mở lon Việt Nam” của Coca-Cola dùng để quảng cáo sản phẩm.

Để xử lý và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo nêu trên, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các sở VH-TT&DL, VH&TT kiểm tra, rà soát hồ sơ, thông báo sản phẩm quảng cáo Coca-Cola đã tiếp nhận và yêu cầu chỉnh sửa cụm từ “Mở lon Việt Nam”. Một trong những lý do bị cấm cản là từ “lon” đứng một mình có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa và sẽ không trong sáng nếu có người bỏ dấu vào...

Bạn đọc Nguyễn Văn Hòa ủng hộ: “Tôi thấy bà cục trưởng nói hoàn toàn chính xác. Chỉ những người không biết gì mới phản đối. Lon thì phải đi với lon gì, chứ không thể nói là lon Việt Nam”.

Tuy nhiên, bạn đọc Nguyễn Thế Tân có bài viết phân tích cho rằng giải thích của cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở khi thêm dấu, thêm mũ rồi cho rằng câu khẩu hiệu phản cảm, mất thuần phong mỹ tục là không nên chút nào. Cục trưởng hãy cứ gọi thẳng tên rằng câu từ quảng cáo tối nghĩa, không rõ ràng để yêu cầu Coca-Cola chỉnh sửa lại cho rõ hơn; không việc gì phải thêm dấu, thêm mũ vào chữ lon rồi vô tình lại bị mắc bẫy. Một cái bẫy rất đau!

Rất nhiều bạn đọc ủng hộ ý kiến này của tác giả Nguyễn Thế Tân. Bạn đọc Công Quỳnh bày tỏ: “Quảng cáo như vậy không thể được, câu “Mở lon Việt Nam” khác gì đất nước Việt Nam chỉ như một cái lon, ai có tiền thì đều sở hữu à?”.

“Một nhãn hàng đa quốc gia mà chiến lược quảng cáo lại như vậy thì quá kỳ. Vị cục trưởng phát ngôn như vậy cảm thấy chưa xứng tầm” - bạn đọc Nguyễn Hương góp ý.