CSGT chứng kiến án mạng: “Thanh gươm lá chắn” làm sao vậy?

Như nhiều người khác, mấy hôm nay tôi rất bức xúc trước clip ghi lại sự việc một vụ giết người giữa thanh thiên bạch nhật đông đảo người chứng kiến mà không ai ngăn chặn ở TP Ninh Bình lúc 10 giờ ngày 1-4.



Do trước đó đã có quan hệ yêu đương nên khi bị đòi chia tay, Phạm Văn Nghị (SN 1988 trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cởi trần chạy đuổi theo Trần Thị Thu Huyền (SN 1994, ở cùng địa phương). Đến đoạn đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình (gần chân cầu Non Nước), Nghị quật ngã cô gái rồi dùng kéo đâm cô gái trẻ khiến nạn nhân thiệt mạng.



Hiện trường vụ án mạng khiến cô gái tử vong. Ảnh: Facebook

Sau khi gây án, Phạm Văn Nghị dùng kéo tự tử nhưng không chết và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Diễn biến của hành động dã man này đã bị người dân quay clip lại đưa lên mạng và dư luận vô cùng căm phẫn.

Nhưng có một cái chi tiết trong clip khiến người ta bị sốc nặng nhất lại chính là: Có mặt một vị CSGT đã "đứng nhìn" khi nạn nhân bị hung thủ đâm liên tiếp trước mắt mình chỉ vài mét!

Quả là quá đau đớn và tuyệt vọng! Một người chiến sĩ lực lượng vũ trang, vốn có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe cho nhân dân thì lại đứng nhìn người dân bị đâm cho đến chết ngay trước mặt mình.

Quá choáng váng! Như vậy đây khi gặp nguy hiểm, người dân còn biết trông cậy vào ai nữa đây?



Trung tá Nguyễn Chí Kiều có mặt ở hiện trường tại thời điểm nghi phạm đang đâm cô gái. Ảnh: Facebook

Trước thái độ của vị cảnh sát này, dư luận bùng nổ bức xúc, Phòng CSGT công an Ninh Bình đã yêu cầu vị CSGT này giải trình. Vị này trình bày đã tiếp cận đối tượng hai lần để khuyên ngăn. Tuy nhiên, thanh niên trên vẫn liều lĩnh và hung hãn nên vị CSGT này đã lùi ra ngoài gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường để hỗ trợ xử lý.

Tôi nghĩ lực lượng vũ trang công an nhân dân vốn được coi là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ của nhân dân, với biểu tượng thanh gươm và cái khiên trên phù hiệu ngành công an, được đào tạo nghiệp vụ bài bản để khống chế tội phạm. Vậy mà ở đây khi đối đầu với tội phạm đang hãm hại người dân ngay trước mắt mình, thì một vị "thanh gươm và lá chắn" lại phản kháng yếu ớt để rồi kết cục là tính mạng người dân bị tội phạm tước đoạt .

Thật đáng buồn thay!. Chúng tôi chờ kết quả từ công an Ninh Bình làm rõ trách nhiệm, quy trình thực hiện nhiệm vụ của đồng chí công an nói trên. Mong rằng vị trung tá CSGT này còn một lý do nào đó khác mà có thể chấp nhận được.