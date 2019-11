Đổi tên vì quá dài: Luật cần quy định cụ thể hơn

Bài học nhãn tiền cho ai muốn đi XKLĐ bất hợp pháp Sau thảm kịch 39 lao động bị chết tại Anh, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Khuyến khích di cư lao động ra nước ngoài an toàn”, bài viết cũng nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc. Theo đó, Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo về tình hình di cư bất hợp pháp, kêu gọi di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp thức và dễ dàng. Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam (VN) Chang-Hee Lee cho biết: “Khi quyền của lao động di cư được tôn trọng và hành trình di cư của họ được an toàn, bản thân họ, gia đình và cả xã hội có thể được hưởng lợi từ nguồn kiều hối gửi về cũng như nâng cao được kỹ năng tay nghề. • Để thay đổi cuộc sống, đã có rất nhiều người phải bán cả tài sản để đăng ký đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Thế nhưng có nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang bởi gặp những công ty lừa đảo. Giờ muốn đi nước ngoài làm việc một cách chân chính cũng khó. Minh Tâm • Người dân rất cần những chính sách hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể từ phía các cơ quan chức năng để việc đi XKLĐ hợp pháp và dễ dàng hơn. Thái Hòa • Vụ 39 nạn nhân chết ở Anh quá là đau lòng. Vì cuộc sống mưu sinh mà phải bỏ mạng nơi đất khách, quê người. Đây là một bài học nhãn tiền cho những ai đang có ý định đi XKLĐ không hợp pháp. Minh Hùng