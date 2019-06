Hai bài học đắt giá từ vụ cô gái bị tai nạn không ai cứu

Gần 10 năm làm nghề tài xế và là một thành viên của cộng đồng Bạn Hữu Đường Xa (BHĐX), những vụ tai nạn, những tình thế cứu người nguy kịch đối với chúng tôi chẳng mấy xa lạ. Chúng tôi thừa hiểu những sự hoảng loạn, lo sợ, sự phân vân của bác tài khi đứng trước một vụ tai nạn, trước mong gmanh phận người. Lựa chọn cứu giúp hay bỏ mặc nạn nhân trong những tai nạn bất ngờ thường hiện diện trong tâm thức người tài xế.

Tài xế taxi bỏ đi: Quá sai lầm!

Từ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái không ai cứu trong vụ tai nạn vào sáng 25-6 tại giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn, tôi đã nhìn thấy tài xế taxi sau khi va quẹt với xe máy đã dừng xe lại để xem xét cặp đôi bị té ngã như thế nào. Nhưng sau đó, anh ta lại bỏ đi, chắc rằng anh ta rất hoảng sợ và nghĩ ngay đến hậu quả của sự việc phức tạp mà anh sẽ bị liên lụy. Đáng tiếc là người tài xế đó đã chọn cách từ chối bỏ trách nhiệm cứu người.



Chỉ vì nhiều người sợ bị vạ lây mà cặp đôi gặp nạn tại giao Tân Hương – Võ Công Tồn đã bị bỏ mặc dù có rất nhiều người trông thấy.

Đây là việc làm rất sai lầm, bởi qua hình ảnh do camera ghi lại thì khi xe taxi đến ngã 3, anh ấy chuyển hướng rẽ trái và có bật xi nhan đúng luật. Nhưng không may cặp đôi đi xe máy đang chạy tốc độ khá nhanh và lại đi trên phần đường bên trái cùng với xe taxi. Do đó, việc đánh lái rẽ trái của xe taxi với xe máy lao tới cùng lúc khiến xe máy va quẹt vào đầu xe taxi với lực va đập khá mạnh. Cặp đôi đi xe máy té ngã văng vào góc đường đối diện.

Như vậy, trong vụ va quẹt, người tài xế taxi chưa hẳn có lỗi hoàn toàn dẫn đến vụ tai nạn. Phải chi tài xế taxi bình tĩnh một chút, anh ta đã có thể truy hô hay liên hệ công an khu vực, gọi 115 hoặc hotline của hãng xe để trình báo sự việc nhằm nhận được sự hỗ trợ của công ty. Thế nhưng, người tài xế đó đã hành xử thiếu suy nghĩ và quá lạnh lùng khi bỏ mặc nạn nhân đang nằm bất động nguy kịch.

Mang tiếng oan sau khi cứu người

Tôi đã từng chứng kiến một người bạn đồng nghiệp của tôi trong cộng đồng BHĐX hồi năm ngoái khi anh ta cứu giúp một nạn nhân bị tai nạn trên đường mà lúc đó không có ai giúp đỡ. Người bạn tôi đã tận tình đưa người bị nạn vô Bệnh viện Gia Định cấp cứu. Sau đó, bạn tôi đã bị phía bệnh viện giữ lại vì cho là người liên quan đến vụ tai nạn. Họ buộc bạn tôi ký vào biên bản tiếp nhận sự việc của bệnh viện. Kéo theo đó là rất nhiều những phiền toái liên tiếp xảy ra với bạn tôi từ phía người nhà nạn nhân và cơ quan công an thụ lý vụ tai nạn. Sự việc nghiêm trọng đến mức bạn tôi phải nhờ anh em trong cộng đồng BHĐX đồng lòng lên tiếng để minh oan cho đồng nghiệp. Đó thật sự là vết thương lòng không nên có cho những ai đã nhiệt tình cứu giúp người bị tai nạn.

Trong nhiều vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô và xe máy mà nạn nhân chết tại chỗ hay đang cơn thập tử nhất sinh thì tài xế ô tô thường bỏ xe rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân đầu tiên là tài xế ô tô sợ bị người dân xung quanh hiếu kỳ bao vây và họ có thể bị đánh. Nguyên nhân thứ hai là tài xế rất hoảng loạn khi nhìn thấy nạn nhân bất động, họ không còn bình tĩnh để xử lý nên chọn cách rời khỏi hiện trường và sau đó sẽ đến trình diện cơ quan công an đầu thú khai nhận sự việc.

Thực tế, trong nhiều vụ tai nạn đã có trường hợp tài xế ô tô không có lỗi gây nên tai nạn mà do sự bất cẩn của người sử dụng xe máy hay các phương tiện khác.... Tuy nhiên, người dân xung quanh, đặc biệt là với người nhà nạn nhân thường quy chụp, đổ lỗi cho người lái xe ô tô, xe lớn hơn có lỗi với người thân của họ. Đôi khi, người thân nạn nhân vì quá bức xúc dẫn đến những hành xử rất tệ với người lái ô tô va quẹt, người đi đường có lòng tốt cứu giúp người bị nạn. Thậm chí, người thân nạn nhân vì bức xúc và không đủ tỉnh táo mà hiểu lần người cứu giúp.

Có những trường hợp người cứu giúp nạn nhân còn bị giam giữ phương tiện hay bị mời lên cơ quan CSGT để hợp tác điều tra vụ việc tai nạn...

Nói chung sự phiền toái, rắc rối sau khi cứu giúp người bị nạn là chuyện không hiếm gặp. Có lẽ, vì thế mà nhiều người đã chọn cách bỏ đi như trong clip cô gái bị tai nạn ở giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn.

Bài học từ cái chết của cô gái

Dù biết giúp người đôi khi mang họa, nhưng đứng trước một tính mạng con người đang nguy kịch thì sao chúng ta có thể vô cảm bỏ mặc cho được?.

Sự ra đi của cô gái trong vụ tai nạn nói trên đã để lại cho chúng ta quá nhiều bài học. Tôi, bạn và tất cả chúng ta hãy tự vấn bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng mình đang sống. Tôi có hai mong mỏi gửi đến cộng đồng:

- Với những tài xế, người đi đường khi gặp tai nạn xảy ra nên bình tĩnh chủ động tìm cách báo ngay cho CSGT hoặc công an địa phương gần nhất nơi xảy ra tai nạn để cơ quan chức năng có mặt kịp thời ghi nhận xử lý hiện trường vụ tai nạn. Đồng thời, nhanh chóng gọi ngay cấp cứu 115 nếu thấy nạn nhân đang nằm bất động và rất nguy kịch để cứu chữa là ưu tiên hàng đầu. Việc cần làm tiếp theo là gọi ngay cho chủ hãng xe, cơ quan chủ quản của người tài xế đó biết tin nhằm có sự hỗ trợ kịp thời đối với cá nhân người tài xế...

- Với người thân của nạn nhân, những cá nhân khác có mặt tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông cũng nên bình tĩnh, nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân là ưu tiên hàng đầu. Tôi mong người đi đường, người thân của nạn nhân tránh việc phán xét vội vàng gây nên những điều đáng tiếc cho người có lòng nhân.

Khi hiểu và thương đúng cách thì mọi chuyện sẽ đẹp hơn.