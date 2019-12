Không ngán kẹt xe, chỉ ngán người khạc nhổ ngoài đường

Đánh nhau vì bãi nước bọt, tài xế GoViet tử vong Tối 29-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của ông Phạm Văn Đ. (49 tuổi, tài xế GoViet). Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Hà Ngọc S. (38 tuổi, ngụ quận 9) chạy xe máy vào đầu hẻm 441, phường 25 (quận Bình Thạnh) thì phun nước bọt ra đường. Lúc này, ông Đ. chạy xe máy từ sau vượt lên to tiếng phản ứng ông S. Cả hai chạy song song và cãi vả đến hẻm 69, đường Nguyễn Gia Trí, ông Đ. chặn đầu xe ông S. rồi cự cãi quyết liệt. Mâu thuẫn tăng cao khi ông Đ. đạp ngã xe máy ông S. Ông S. đạp lại nhưng không trúng. Hai bên xông vào đánh nhau, ông Đ. dùng nón bảo hiểm đánh ông S. và cả hai cùng ngã ra đường. Do to khỏe, ông S. chiếm ưu thế và đè được ông Đ. xuống đường thì được mọi người can ngăn. Ông Đ. sau đó bất ngờ ngất xỉu và được người dân sơ cứu nên tỉnh lại. Tuy nhiên, sau ít phút thì ngất tiếp. Nam tài xế GoViet được người dân sơ cứu nhưng đã tử vong ngay vệ đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. NGUYỄN TÂN