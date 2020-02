Nên quyết định sớm thời gian cho học sinh nghỉ học

Sự an toàn của học sinh là trên hết Thầy TRẦN MINH, giáo viên Trường THCS - THPT Đào Duy Anh, quận 6: Tôi đồng tình với kiến nghị của UBND TP.HCM về việc cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học đến hết tháng 3. Tôi nghĩ trước khi có đề xuất trên, các ban, ngành của TP đã có sự cân nhắc về diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới, đồng thời cũng đã tính toán điều chỉnh các hoạt động trong năm học này một cách ổn nhất cho học sinh. Trên thế giới, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, chưa thể an toàn tuyệt đối mặc dù nước ta đã chữa khỏi 16 ca nhiễm bệnh. Hơn nữa, đến nay vẫn còn nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con em đi học lại. Nếu đến giữa tháng 3 tình hình dịch bệnh có diễn biến khả quan, ổn hơn thì TP có thể rút ngắn thời gian nghỉ lại, cho đi học sớm hơn. Với các trường tư thục thì thời gian nghỉ quá dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí hoạt động của trường. Giáo viên kể cả công lập và tư thục ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tới thu nhập. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của học sinh và cộng đồng. Thu nhập của giáo viên có ảnh hưởng nhưng phải cố gắng chia sẻ vì tình hình chung. Thầy THIỀU QUANG THỊNH, giáo viên Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM: Tôi ủng hộ kiến nghị của TP.HCM. Kiến nghị đó xuất phát từ sự an toàn về sức khỏe của học sinh, giải tỏa dứt điểm tâm lý của phụ huynh và có khoảng thời gian để ngành giáo dục có sự chuẩn bị tốt nhất khi học sinh đi học lại. Hơn nữa, kiến nghị của TP có cơ sở khoa học và dựa trên tình hình thực tế của xã hội. Để đưa ra đề xuất trên, chắc chắn TP đã lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, cơ quan y tế… và đã có sự chuẩn bị phương án cho sự thay đổi trên. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa công bố hết dịch. Hiện vẫn chưa có phương án riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc, khi tỉnh này vẫn còn cách ly số lượng lớn người dân, trong đó có học sinh. Vì vậy, để tạo ra sự nhất trí cao trong cả nước về một kỳ thi THPT quốc gia chung thì phải có sự chuẩn bị kỹ. Nếu việc nghỉ học tiếp tục kéo dài thì cũng có những hạn chế nhất định như việc các em sẽ giảm thiểu đi kiến thức đã học, ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh, giáo viên cũng âu lo về việc ôn tập cho học sinh cuối cấp, cũng như vấn đề sinh kế của gia đình. Tuy nhiên, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của tập thể, của số đông nhân dân thì chúng ta cần phải hướng về nhân dân. NGUYỄN QUYÊN ghi