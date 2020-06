Nhiều người đi xe máy rất ẩu, bất chấp luật lệ

Mới đây, Bộ Công an đưa dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ra lấy ý kiến góp ý. Dự thảo này chia giấy phép lái xe (GPLX) ra thành 17 hạng khác nhau (thay vì 13 hạng như hiện nay), gồm A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.



Trong đó, GPLX hạng A0 cấp cho người lái xe máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 cc hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW (người điều khiển loại xe này phải đủ 16 tuổi trở lên).

GPLX hạng A1 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh từ 50 cc đến 125 cc hoặc có công suất động cơ điện trên 4 kW đến 11 kW. GPLX hạng A dành cho người điều khiển xe trên 125 cc...

Nhiều ý kiến phản đối các quy định mới về GPLX trong dự thảo vì cho rằng gây phiền hà, tốn kém cho người dân, không cần thiết…

Tuy nhiên, tôi ủng hộ quy định này của Bộ Công an vì thực tế hiện nay, tôi ra đường thấy rất nhiều người đi xe máy (không rõ có bằng lái hay không) chạy xe khá ẩu, bất chấp luật lệ. Có thể thấy nhiều người đi xe máy hiện nay đang mắc phải khá nhiều lỗi vi phạm giao thông nguy hiểm như: Không có thói quen xếp hàng mà cứ có chỗ trống là chạy vào, tìm cách len lỏi vượt lên trong cả làn đường dành riêng cho ô tô hoặc sẵn sàng leo vỉa hè; lấn trái, chuyển làn.

Sang đường thì đột ngột, không bật đèn báo hiệu; vượt đèn vàng, đèn đỏ hoặc có đứng chờ đèn thì vượt hẳn lên trên cột đèn và vạch báo hiệu, đứng lấn hẳn sang phần đường dành cho người được lưu thông theo đèn xanh; tạt đầu ô tô, xe khác…

Tôi nghĩ các lỗi khi tham gia giao thông nói trên của khá nhiều người đi xe máy chính là nguồn nguy cơ gây ra các vụ va đụng, tai nạn giao thông nguy hiểm.

Lỗi không chỉ đơn thuần do ý thức kém, mà có khi còn do họ thiếu hiểu biết về pháp luật giao thông đường bộ. Do đó, việc các cơ quan chức năng tổ chức học – thi - cấp giấy phép lái xe cũng là dịp để đào tạo, phổ biến cho người đi xe máy nắm được những quy định cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ, để họ ra đường biết phải lưu thông sao cho đúng, không gây nguy hiểm cho người khác.

Tôi nghĩ nếu thực thi nghiêm quy định về tổ chức học - thi - cấp giấy phép lái xe, cũng như kiểm soát chặt người điều khiển xe trên đường thì tai nạn giao thông chắc chắn sẽ giảm.