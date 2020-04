Nóng trong tuần: Đừng phớt lờ lệnh cách ly!

Mẹ Quýt may khẩu trang miễn phí Những ngày qua, trên Facebook, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động về hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi (phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) tỉ mỉ may từng chiếc khẩu trang vải để giúp mọi người phòng dịch, trong tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế. Trao đổi cùng Pháp Luật TP.HCM, chị Trần Thụy Trúc Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5, quận Gò Vấp, người tự tay chụp và đăng tải những tấm ảnh về cụ Quýt trên Facebook cá nhân, cho biết cụ Quýt bắt đầu công việc may khẩu trang từ đầu tháng 3, giữa tâm dịch COVID-19. Mỗi ngày cụ Quýt may 3-5 khẩu trang. Hôm nào khỏe, cụ cắt được gần 70 cái. Trước đó, cụ đã tận tụy hơn 30 năm để may chăn từ thiện giúp đỡ người nghèo khó.

Cụ Quýt tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ khi may từng cái khẩu trang vải phát tặng. Ảnh: TRÚC SƠN “Nghe hội phụ nữ phường vận động may khẩu trang phát cho người dân, đặc biệt là người nghèo, mẹ Quýt hăng hái tham gia. Mỗi ngày mẹ tự tay cắt vải, khâu chỉ may từng cái khẩu trang vải. Với mẹ, nghề may vá là một niềm vui khi được giúp đỡ người khó khăn” - chị Sơn xúc động nói. “Mẹ luôn nói mẹ còn làm gì giúp người được thì làm, giúp được ai thì mẹ cứ giúp. Mẹ là tấm gương sáng cho tôi và nhiều người noi theo trước tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác của mẹ” - chị Sơn nói. Đều đặn từ ngày này qua ngày khác, hàng trăm cái khẩu trang miễn phí được mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt quyên góp trong cuộc vận động cả nước phòng tránh dịch COVID-19. Hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5, quận Gò Vấp đã quyên góp được gần 4.000 khẩu trang vải miễn phí. Số khẩu trang này được phát cho hội viên, người dân trong phường. Cụ Ngô Thị Quýt đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Chồng và con của cụ là những liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1947 đến 1966. TRÚC PHƯƠNG