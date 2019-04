Quan chức ‘chạy’ điểm: Hết thời 'con vua thì lại làm vua'

Xây nhà lụi - con voi không thể lọt lỗ kim Loạt bài “Bất ổn quản lý đất đai, xây dựng ở Bình Chánh” do PV Việt Hoa, Pháp Luật TP.HCM thực hiện trong tuần qua thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc. Tại hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị “băm” nhỏ dưới bàn tay của các đầu nậu trong thời gian dài. Hơn một tháng qua, nhờ sự hợp tác của người dân địa phương, PV tiếp cận với cò đất, đầu nậu để tìm hiểu các chiêu thức phân lô trái phép đất nông nghiệp, phá nát quy hoạch hai xã này. - Xây một căn nhà không phải cây kim, cọng chỉ. Thời gian xây dựng 1-2 tháng vậy mà chính quyền địa phương không biết. Có lẽ nào có sự tham nhũng hối lộ, bao che, bảo kê của chính quyền địa phương nên bọn cò đất, đầu nậu mới lộng hành như vậy. Yêu cầu công an vào cuộc. PHÚC BỒ - Vì sao bọn cò, đầu nậu lộng hành như vậy, câu trả lời chính xác nhất là do có người tiếp tay, chỉ đường để chúng lách luật. Vụ này nên bắt thằng cò sẽ lộ ra người có trách nhiệm. THẦM LẶNG - Không cần nói nhiều. Để xảy ra tình trạng quản lý yếu kém, bát nháo trong lĩnh vực xây dựng lụi không phép thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ thanh tra xây dựng, cán bộ chủ chốt nơi để xảy ra tình trạng trên, kế tiếp là trách nhiệm của bí thư huyện, chủ tịch huyện. HUỲNH MẠNH TIẾN