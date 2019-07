Vụ gian lận điểm thi: 1 tỉ tiền nâng điểm từ đâu ra?

Trong tuần qua, các bài viết “Nộp 1 tỉ nhận hối lộ để nâng điểm nhưng không bị tội”, “Bộ Công an không thể bất lực vụ hối lộ để nâng điểm thi!” đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng cần phải xem xét lại bản cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018.



Phải chăng có “vùng cấm” trong vụ án?

VKSND tỉnh Sơn La vừa ký cáo trạng truy tố tám bị can ra TAND cùng cấp để xét xử đối với vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Cáo trạng khẳng định tám bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác câu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1, vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh.

Một số bị can trong vụ án khai đã nhận tiền để giúp sửa bài, nâng điểm cho một số thí sinh. Số tiền nhận các bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy những người được cho là đưa tiền cho các bị can đều không thừa nhận đã thỏa thuận và đưa tiền.

Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số bị can về tội nhận hối lộ và cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nêu trên về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Bạn đọc Phương Nguyễn bình luận: “Những người nâng điểm đã nộp tiền khắc phục nhưng người đưa không nhận đưa vậy tiền đó ở đâu ra?”.

“Kết luận không tìm được người đưa hối lộ là chưa thuyết phục vì có người nhận chẳng lẽ không có người đưa. Nếu không điều tra rõ thì liệu có vùng cấm trong vụ án này. Đề nghị Bộ Công an vào cuộc để làm rõ và xử lý nghiêm” - bạn đọc Xuân Yến nêu ý kiến.

“Vụ án này toàn liên quan lãnh đạo tỉnh Sơn La mà để CQĐT tỉnh Sơn La giải quyết thì khó mà khách quan được. Bộ Công an vào cuộc thì mới mong làm sáng tỏ được” - bạn đọc Nguyễn Trung Hiếu góp ý.

Nhiều bạn đọc cho rằng VKSND tỉnh Sơn La nên xem xét lại bản cáo trạng vì với kết luận không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự dù một số bị can có dấu hiệu nhận hối lộ là quá vô lý.



Một số bài báo thu hút sự quan tâm, bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Alibaba sao có thể bất chấp như thế!?

Bài viết “Bộ Công an điều tra các dự án ma Công ty Alibaba ở Đồng Nai” nhận được nhiều ý kiến ủng hộ khi có thông tin Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra.

Theo văn bản của Bộ Công an, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai có liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thì hiện tỉnh chưa cấp phép bất kỳ dự án nào cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Do đó, những dự án Alibaba quảng cáo trên website của công ty này và các trang mạng xã hội đều là dự án ma.

Bạn đọc Thanh Mai ý kiến, rất hoan nghênh Bộ Công an đã vào cuộc. Lâu nay kiểu làm ăn gian dối của công ty này khiến người dân rất bất bình.

“Cuối cùng công an đã vào cuộc, các công ty khác cũng kiểu làm ăn lừa đảo như vậy coi chừng bị sờ gáy bất cứ lúc nào. Bởi người ta nói lưới trời lồng lộng chẳng sai” - bạn đọc Khả Như bày tỏ.