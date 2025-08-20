Bản tin trưa 20-8: Khám xét hơn 130 công ty đường dây hóa đơn trái phép; Sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk 20/08/2025 12:31

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Khám xét hơn 130 công ty, bắt giam Tuấn Khang Nông và 2 giám đốc; Bệnh viện thông tin sức khỏe của 15 người trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk; Dàn pháo lễ tập kết tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cho sự kiện A80…

Sáng 20-8, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, TP liên quan đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can bốn người, bắt giam ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS.

Cụ thể, bắt tạm giam Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn Khang Nông (48 tuổi); Trần Đức Nghĩa (48 tuổi); Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Các quyết định, lệnh trên đều đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.