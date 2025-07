Bản tin trưa 24-6: 11 án tử cho đường dây ma túy của bà trùm ‘Hương mẫu’ 03/07/2025 12:52

(PLO)- Tòa tuyên 11 án tử hình trong đường dây ma túy do bà trùm Hương 'Mẩu' cầm đầu; Công an khám xét trang trại hàng chục ha của trùm giang hồ xứ Thanh 'Vi ngộ'...

Ngày 2-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong đường dây ma túy do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”) cầm đầu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) và bị cáo Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Thế Thành và anh trai Nguyễn Thế Lập cùng 7 bị cáo khác là đàn em của Thành và Hương cũng bị tuyên mức án tử hình. Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Hương đang nuôi con nhỏ nên lãnh án chung thân.