Bão gây tắc Quốc lộ 1, đường sắt hư hỏng nặng phải chuyển tải 1.500 khách qua khu vực Đắk Lắk và Gia Lai 10/11/2025 11:22

(PLO)- Quốc lộ 1 qua địa phận Gia Lai bị ách tắc, còn đường sắt phải tạm dừng nhiều chuyến tàu do hư hỏng hạ tầng sau bão số 13.

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng, gây gián đoạn chạy tàu. Ngành đường sắt đang tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7-11.

Dự kiến trong hôm nay, ngành sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 hành khách. Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí.

Ngành đường sắt cũng tạo điều kiện để hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng có thể trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số chẵn qua ga Tuy Hòa và các mác tàu số lẻ qua ga Diêu Trì các ngày 7 và 8-11 được trả vé miễn phí trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Ngành đường sắt thực hiện chuyển tải hành khách bằng đường bộ.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM. Nghiêm trọng nhất là tại km 1136+850, thuộc khu vực giữa ga Phước Lãnh – Vân Canh, với đoạn nền đường bị xói sâu trung bình khoảng 9 m.

Ngoài ra, nhiều đoạn đường bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến gián đoạn liên lạc điều độ; nhiều thiết bị thông tin, tín hiệu bị tê liệt do ngập nước.

Hiện ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở. “Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thoát nước, nên chưa xác định được thời điểm thông tuyến…”- đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.

Trước đó, tối 6-11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy các chuyến SE5/SE6 xuất phát từ ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát từ ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7-11.

Nước mưa cuốn trôi ﻿nền đường ray thuộc Khu gian Phước Lãnh - Vân Canh. Ảnh: H.NHUNG

Hành khách có vé các tàu ngừng chạy được thông báo qua SMS, Zalo và fanpage.

Về đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Quốc lộ 1 qua các địa điểm như Sông Cầu, Tuy An, Đông Hòa (Đắk Lắk) và đường Trường Sơn Đông (tỉnh Gia Lai) có nhiều cây gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Các thiệt hại ban đầu ghi nhận gồm nhiều khu vực mất điện, biển báo hiệu đường bộ bị gãy đổ. Hiện các đơn vị bảo trì đường bộ đang khẩn trương cắt, dọn để sớm thông xe.

Đường đầu cầu Đắk Pờ Tó bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: K.HỒNG

Tại cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 trên tuyến Trường Sơn Đông (Gia Lai), nước lũ đã cuốn trôi phần đường đầu cầu sát mố M1 với chiều dài khoảng 25 m, sâu khoảng 8 m.

Khu Quản lý đường bộ III đã rào chắn hai đầu cầu, cử người trực gác và điều động rọ thép, đá hộc để khắc phục. Dự kiến khoảng 14 giờ ngày 7-11 sẽ thông xe trở lại. Khu quản lý cũng đã thông báo cho Sở Xây dựng Gia Lai và chính quyền địa phương để phối hợp phân luồng, xử lý sự cố.