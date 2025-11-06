. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 14 giờ chiều 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13.3 độ Vĩ Bắc; 110.5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam.

. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

. Trưa 6-11, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

. Các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, đã xây dựng, kích hoạt các kịch bản để ứng phó với bão số 13

. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo cập nhật mới nhất, bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu và hiện đã mạnh hơn so với dự báo trước đó.

. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đi vào khu vực trong nhiều năm trở lại đây. Các địa phương nâng thêm 1 cấp trong phương án ứng phó, không được chủ quan trước khả năng bão còn tiếp tục gia tăng sức gió khi tiến sát bờ.