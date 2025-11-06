. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 14 giờ chiều 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13.3 độ Vĩ Bắc; 110.5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam.
. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.
. Trưa 6-11, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).
. Các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, đã xây dựng, kích hoạt các kịch bản để ứng phó với bão số 13
. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo cập nhật mới nhất, bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu và hiện đã mạnh hơn so với dự báo trước đó.
. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đi vào khu vực trong nhiều năm trở lại đây. Các địa phương nâng thêm 1 cấp trong phương án ứng phó, không được chủ quan trước khả năng bão còn tiếp tục gia tăng sức gió khi tiến sát bờ.
Chiều 6-11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.
Tại buổi kiểm tra, ông Văn đã động viên thăm hỏi bà con nhân dân ở vùng trũng thấp, xung yếu, thuộc diện phải di dời.
Hiện, sóng biển tại khu vực xã Tuy An Đông bắt đầu mạnh lên, có nơi đã cao hơn 1 m. Nhiều người dân tại xã này đã bắt đầu thu dọn hành lý di chuyển đến nơi an toàn.
Tại phường Sông Cầu hiện mưa chưa lớn, tuy nhiên gió bắt đầu đã thổi mạnh.
Theo Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, hiện tại người dân ở những vùng xung yếu đã di dời đến những nơi an tòan. Tất cả những hộ dân nằm ở ven biển đều đã được vận động di dời đến nơi tranh cứu bão.
Tại trung tâm thị trấn Sông Cầu, nhiều nhà dân đã khóa cửa im lìm, người dân bắt đầu ra đường thưa thớt.
TIẾN THOẠI - XUÂN HOÁT
Đến 14 giờ 30 ngày 6-11, Quy Nhơn mưa lớn, gió giật mạnh. Đường phố ngập nước, vắng người qua lại.
Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai vào lúc 14 giờ, bão số 13 vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, chỉ còn cách Quy Nhơn 150 km.
Cụ thể, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 10 giờ ngày 6-11, có 196 tàu/1.098 người đang hoạt động trên biển. Hiện nay, trên đường di chuyển và trong vùng ảnh hưởng của bão 13 không còn tàu cá nào hoạt động.
Về công tác sơ tán dân, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo 2 hình thức tập trung và xen ghép.
HUỲNH HẢI - LÊ KIẾN
Từ sáng 6-11, dọc hạ lưu sông Thu Bồn, dưới chân cầu Cửa Đại (nối phường Hội An Đông với xã Duy Nghĩa) đã có gió vừa và mưa từng đợt.
Hơn 340 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã tỏa đi nhiều hướng để giúp Nhân dân và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão.
Hàng nghìn bao cát, thùng nước cùng hàng trăm cọc gỗ, dây thừng đã được huy động đến các điểm bờ sông bị sạt lở, trường học, trụ sở chính quyền, công trình công cộng và nhà dân để gia cố, chằng chống.
Không khí chống bão được cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt; tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian.
Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ, Sư đoàn 315 cùng với chính quyền địa phương đã gia cố hơn 150 ngôi nhà, bảy trụ sở chính quyền, trường học và năm địa điểm sạt lở dọc sông Thu Bồn.
Tại xưởng sửa chữa tàu Trường Đà cuối hạ lưu sông Thu Bồn, giáp với biển, gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gia cố, bảo vệ hàng chục tàu cá của ngư dân đang trong thời gian bảo dưỡng.
Đây cũng là địa điểm bị thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua, hàng chục mét đường ray bị xói mòn và cuốn trôi. Bộ đội đã dùng bao tải cát, rọ lưới, bạt chắn nước để tăng cường gia cố bờ xưởng và tàu thuyền nhằm tăng sức chống chịu với gió to, sóng biển mạnh.
TẤN VIỆT
Trưa 6-11, sau cuộc họp trực tuyến sáng nay của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện khẩn về tập trung ứng phó Bão số 13.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp xã, phường, đặc khu, đặc biệt là các địa phương phía Nam tỉnh khẩn trương tổ chức sơ tán di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn trước 12 giờ ngày 6-11 trường hợp người dân không hợp tác di dời thì tổ chức lực lượng cưỡng chế di dời.
Các địa phương huy động tối đa các nguồn lực, phải chuẩn bị đầy đủ các như dưới phẩm cần thiết thuốc, y tế, công tác vệ sinh môi trường tại địa điểm xác định là nơi sơ tán dân tập trung. Khẩn trương cung ứng lương thực thực phẩm đối với các khu dân cư đang bị chia cắt cô lập tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị đói rét không có nơi trú bão.
Tập trung toàn bộ các lực lượng thực hiện phòng, chống bão số 13. Đặc biệt lưu ý trong khung giờ từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11 phải đảm bảo 100% quân số trực bão.
Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng người dân đói, rét, không có nơi trú bão do nguyên nhân chủ quan, chậm di dời.
NGUYỄN YÊN
Từ sáng đến trưa 6-11, người dân các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi hối hả chạy đua với thời gian, chằng chống nhà cửa, chặt cây, chằng buộc tàu thuyền chống bão số 13.
Tại phường Nghĩa Lộ, người dân tập trung chặt, tỉa các cây lớn có nguy có đổ ngã khi gặp gió bão. Tiếp tục gia cố thêm mái nhà bằng bao cát.
Ở cảng cá Tịnh Kỳ, các tàu cá đã neo đậu cố định trước thời điểm bão đổ bộ. Để chắc chắn, các ngư dân tiếp tục chằng buộc tàu thuyền trước khi rời đi.
Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa thành lập 4 Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 13.
Các Sở Chỉ huy bao gồm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương... Mỗi Sở Chỉ huy được phân bổ phương tiện gồm nhiều xe thiết giáp BTR152, thuyền, xe Kamaz, ô tô, xe bồn...
Các Sở Chỉ huy có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão.
Thời gian triển khai từ 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
NGUYỄN YÊN
13 giờ chiều nay, 6-11, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13,3°N; 110,8°E, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150–183 km/giờ), giật trên cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh 25-30 km/giờ.
Khoảng 19 giờ tối nay, bão ở trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Quá trình đi sâu vào đất liền, bão suy yếu dần.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết: Bão số 13 sẽ duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4 đến 6 giờ tới. Khi hoàn lưu phía tây của bão tiếp cận đất liền, ma sát với địa hình có thể khiến bão giảm 1 đến 2 cấp.
Dự kiến từ chiều tối nay đến đêm nay, khi đổ bộ, bão sẽ còn cường độ khoảng cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15-16. Đây là mức gió rất mạnh.
Khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Tại đây có khả năng xuất hiện gió rất mạnh kèm sóng biển cao và mưa lớn liên tục từ chiều nay đến sáng mai.
Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía tây là rất lớn, cần hết sức cảnh giác và chủ động ứng phó.
AN HIỀN